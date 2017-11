Berggren tar över Trönninge

VEINGE

Mattias Berggren vilar inte på lagarna. Efter tre år i Lilla Tjärby IK blir den nya klubbadressen Trönninge IF.

– Gör jag två säsonger i Trönninge har jag varit tränare i 20 år i följd. Det är som ett gift, det är svårt att slita sig från det här. För mig är det en livsstil, säger den Halmstadföddda fotbollstränaren från Veinge.

Berggren tänkte först ha ett sabbatsår från fotbollen under 2018.

– Men jag hade hela tiden med mig att om rätt erbjudande dyker upp så visste jag att energin och glöden skulle komma för att ta sig an ett nytt lag. Jag trodde inte att någon skulle höra av sig men det har faktiskt ringt en del.

Trots ett par erbjudanden om tränarjobb i Laholms kommun föll valet på Trönninge IF.

– Det blev klart för någon vecka sedan. Vi har haft en väldigt bra dialog under ett antal träffar. Deras upplägg och närheten för mig blev avgörande för mitt val efter att jag pratat med min familj.

– En annan viktig del är att min arbetskollega och kamrat Malkolm Hammond var intresserad av att hoppa på som andretränare till mig. Han bor i Gulbranna och har tränat Lidhult tidigare.

– Det är en duktig tränare som i stort har samma tänk som jag. När han tränade Lidhult skämtade vi om att vi någon gång ta något lag ihop. Nu passade det bra både för honom och mig. Hans härliga energi smittar av sig. Det ska bli grymt kul att träna Trönninge ihop med honom.

Berggren får möta samtliga tre klubbar han tränat på senare år i division 6 nästa säsong – Harplinge, Kornhult/Hishult och LTIK.

– Lite speciellt men det var samma sak när jag lämnade K/HFF och tog över LTIK. Det kommer att bli något särskilt att komma till Lilla Tjärby IP nästa säsong, men också väldigt kul.

– Jag hade tre fantastiska år i LTIK och det finns mycket människor i och omkring den föreningen som jag högaktar. Men när det är match vill man vinna. Sådan är fotbollen, avslutar Berggren.

Trönninge tränar några konstgräspass i november och avslutar med en testmatch mot Skogaby i december.