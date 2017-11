LJUDMAN. Det kan gälla konserter för 5 000 personer – eller för 50; alla uppdrag är viktiga för ljudtekniker Per Hägerström. Men fram till jul är det den höga divisionen som gäller: Laholmssonen är den som ser till till att Jill Johnson och hennes sällskap låter som de ska på The Theatre i Göteborg.

Den 29-årige ljudteknikern har sysslat med ljud under hela sitt yrkesliv. Men det var nära att han gjorde ett helt annat livsval, och han tänker ofta på den dagen då hans öde avgjordes:

– Efter gymnasiet kom jag till ett typiskt vägskäl. Jag hade två anställningsintervjuer på samma dag: Ljus & Dekor i Halmstad och Lidl, säger Per Hägerström.

– Lidl erbjöd fler timmar och bättre betalt, men jag valde att syssla med det jag ville i stället. Tänk om jag tagit jobbet i affären; då hade mitt liv förmodligen sett helt annorlunda ut i dag.

Efter den dagen har det varit mer eller mindre slumpen som styrt vilka jobb och uppdrag han fått, menar han. Först var han scenarbetare på Thomas Peterssons Little Shop of Horrors, som sattes upp i Halmstad, Malmö och Göteborg.

Sedan bar det ut i världen. Under ett års tid var Per Hägerström ljudtekniker vid showerna på Fritidsresors egna hotell i Portugal och på Teneriffa.

– Det var jätteroligt att vara ensam ansvarig och dessutom jobba utomlands, där språk och kultur är annorlunda, säger han.

Väl hemkommen från kontinenten flyttade Per Hägerström från Halmstad, där han bott sedan gymnasieåren, till Göteborg.

– I mitt yrke blir det många helger och kvällar. Halmstad är en liten stad, där inte mycket händer. I Göteborg har man möjlighet till ett rikare socialt liv, i och med att staden är större och mera är öppet även under vardagarna.

I ”Lilla London” lockade även en KY-utbildning i teknisk ljuddesign, där han inte bara fick jobba med livemusik, utan även inspelningar och filmmusik. Främst var utbildningen dock tänkt som en språngbräda och ett sätt att skapa större kontaktnät inom branschen.

Parallellt med studierna arbetade Per Hägerström på Hire Sound i Falkenberg, ett företag som erbjuder helhetslösningar med ljud-, ljus- och scenutrustning vid till exempel konserter, företagsevenemang och teaterföreställningar. Han trivdes verkligen med omväxlingen jobbet erbjöd, då uppdragen kunde gälla i princip vilket ställe som helst där det fanns högtalare. Ena dagen kunde det vara en stor konsert för tusentals människor, andra dagen gammeldans i Rolfstorps bygdegård med femtio deltagare, berättar Per Hägerström.

Men han ville inte bosätta sig i Falkenberg, ej heller fortsätta pendla, och tog därför i fjol – efter sju år på Hire Sound – steget att starta eget. Snart har han drivit Hägerströms Ljudmästeri i två år. Han har uppdrag så det räcker och blir över:

– Man blir ju smickrad när folk ringer och vill anlita en, men jag har lärt mig att säga nej, annars skulle jag inte göra annat än att jobba, säger Per Hägerström.

– Och jag jobbar ju för att kunna vara ledig.

Ledigheten lägger han gärna på vågsurfing, långa och korta resor samt musik. Ofta blir det faktiskt konsertbesök, trots att han ofta sysslar med det även under arbetstid. Som just nu till exempel: fram till jul är Per Hägerström ansvarig för att Jill Johnson låter som hon ska under sin show ”That’s life”, som spelas på The Theatre i Göteborg vid 20 tillfällen fram till jul. Han erkänner villigt att han inte lyssnat på hennes musik förut.

– Men hon har en fantastisk röst!

Det bästa med jobbet som ljudtekniker är alla härliga – ofta kreativa – människor man träffar, menar Per Hägerström.

– Man får dessutom träffa dem i positiva sammanhang. För många innebär ett evenemang deras bästa dag på året, säger han.

– På så sätt får jag uppleva många ”bästa dagar”.

Namn: Per Hägerström

Ålder: 29 år

Född: Laholm

Bor: Göteborg

Familj: Singel

Utbildning: Läste media och ljudproduktion på Sturegymnasiet i Halmstad och har gått KY-utbildning i teknisk ljuddesign i Göteborg

Gör: Driver Hägerströms Ljudmästeri

Fritidsintressen: Vågsurfning, resor, musik

Aktuell: Som ljudtekniker på Jill Johnsons show That’s Life, som spelas fram till jul på Gothia Towers The Theatre i Göteborg