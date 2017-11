Smålandsskog i stadshuset

LAHOLM

Besökarna till stadshusgallerian kan, med start i dag, vandra in i smålands skogar genom konstnären Eva Magnussons bilder.

Eva Magnusson kommer också vara öppen för att prata med alla besökare om sina bilder samt även skog, växter och natur.

– Det finns inga paradis längre. Även i mina bilder smyger sig en annan verklighet in. Men växter är storslagna, stolta, står på vakt och kan ge oss kraft och liv. Vi är alla människor under samma stjärnhimmel.

Så beskriver Magnusson temat i hennes bilder. Denna tematik grundar sig i en fascination kring mötet mellan natur och civilisation.

I hennes bilder kan man bland annat skåda hur människan försöker tukta landskapet, men hur växter och grönska ändå tar över. Här går det därför att skåda en viss kritik mot civilisationen.

– Jag berättar på något vis hur växterna står för något stabilt. De kommer alltid att finnas och därför överleva oss människor. Bondbönorna, kålen och broccolin står som någon slags stöttepelare, berättar Eva Magnusson.

Eva Magnusson fångar civilisationssamhället med ett vaket öga. I hennes målningar går det att tyda flera referenser till samtiden, vilka hon gestaltar i relation till den stabila och ståtliga naturen

– Jag har till exempel målat att Donald Trump ska bygga en mur. Jag satte sedan muren i ett landskap av grönska. Helt enkelt för att fånga mötets kontrast. berättar hon.

Just själva tematiken kring att det inte längre finns några paradis och att även i hennes målningar smyger sig en annan verklighet in blir här tydlig. Konstnären vill dock inte fånga kontrasten i termer av att visa hur vi inte går fria någonstans och att verkligheten hinner ifatt oss vart vi än bor. Istället vill hon snarare belysa naturens stolthet och kraft. Detta fångar hon genom att bland annat måla rosa minor.

– Jag var nästan tvungen att göra minorna rosa. Det gjorde nästan för ont att lägga in minor i smålands landskap, som jag håller så kärt. Jag var därför tvungen att göra minorna vänliga för att på så sätt ta bort udden av det mordiska i dem.

Eva Magnusson flyttade från konstfack i Stockholm till en liten by i Småland under slutet av 1970-talet. Detta innebar att hon släppte allt vad det gäller kontakter och karriär. Istället kom närheten till att bruka jord att bli viktig.

– När man flyttar ut till landet från storstaden släpper man närheten till köttgrytorna. Man släpper närheten till alla kontakter. Om man ska göra riktig konstnärskarriär måste man vara nära sina gamla kollegor och lärare. Därför har jag mellan varven jobbat med skog och natur istället för att göra en riktig konstnärskarriär.

I dag har Eva Magnusson varit verksam med olika utställningar i över 30 år. Förutom utställningar håller hon i dag även akvarellkurser i hennes ateljéer i Gransult och Höganäs.