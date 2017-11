Isak Pettersson lämnar HBK för Norrköping

Veingemålvakten Isak Pettersson har gjort succé i årets allsvenska. Han har varit HBK:s bästa spelare under säsongen.

Veinge Det har varit klart en tid. Men under måndagen blev det officiellt – HBK:s målvakt Isak Pettersson lämnar Veinge och Halmstad för att flytta till det allsvenska topplaget IFK Norrköping.

– Det känns väldigt bra. Valet var enkelt. Det är ett naturligt och bra steg för mig att ta, säger Pettersson.

LT-sporten fick som enda media i landet ett exklusivt förhandssnack med succémålvakten från Veinge.

– Det ska bli skönt att övergången blir officiellt. Det har inte varit jobbigt att hålla det hemligt. Familjen har vetat om det liksom mina närmaste vänner. Men det har ringt mycket journalister och människor som jag bara är bekant med har jag inte sagt något till.

Efter HBK:s segermatch mot Hammarby i söndags åkte Isak vidare till Norrköping för att närvara vid en så kallad fankonferens under måndagen. Pettersson presenterades initialt för IFK:s på klubbens hemsida inloggade medlemmar. Därefter var det kallat till vanlig presskonferens.

Norrköping visade intresse för Isak redan i somras då de kom med ett bud som HBK tackade nej till. Men ”Peking” har hela tiden varit Isaks förstaval, trots intresse både från utlandet och Sverige.

Pettersson har gjort en strålande säsong i HBK-tröjan och varit lagets bäste spelare. Att målvaktstalangens kontrakt gick ut drog till sig intresse från flera håll.

– Jo, så är det men från min sida har det aldrig varit något snack. Hela grejen med Norrköping gör att det känns som ett bra steg för mig att ta.

Norrköping slutade sexa i Allsvenskan i år. Ifjol blev laget trea och dessförinnan vann klubben landets högsta serie.

– Det är en väldigt professionell förening. Det märktes direkt. Det finns en kille som tar hand om mig och hjälper mig komma till rätta och visar staden. Hans jobb är att få nyförvärven att trivas, säger Pettersson.

LT: Hade du lämnat redan i somras om HBK godtagit budet på dig?

– Nej, det hade jag inte. Jag ville fullfölja säsongen med HBK. Jag behövde erfarenheten jag har fått i Halmstad. Men nu känner jag mig redo att ta nästa kliv.

LT: Om HBK hade stannat kvar i Allsvenskan. Hade du blivit kvar då?

– Nej, jag ville ta nästa steg nu. Jag känner mig redo för det och Norrköping känns som ett bra kliv för mig och min utveckling. De är ett etablerat lag på övre halvan i Allsvenskan och en större klubb än HBK med andra förutsättningar och resurser.

En avgörande faktor i Isaks val av klubb var IFK:s målvaktstränare Maths Elvfendal. 30-åringen tränar inte bara IFK:s målvakter utan är även ansvarig för det svenska herrlandslagets burväktare.

– Hela han är wow! Han är sjukt kunnig och det är extremt kul att han redan är där han är trots sin unga ålder. Jag har träffat honom på landslagssamlingar tidigare och av det snack vi haft hittills så är det är på en helt annan nivå än allt jag gjort innan, säger Pettersson lyriskt.

LT: Förklara lite närmare?

– Det är allt. Hur han ser på målvaktsträning. När man inser vad han kan förstår man att det finns tusen saker att jobba på. Det jag redan vet att vi ska jobba på är inlägg, inspel och passningar snett-inåt-bakåt samt på positionsspelet – hur jag står i straffområdet.

Norrköping har blivit en klubb för HBK-profiler i exil. Janne Andersson tränade laget innan han tog sig an landslaget. Emir Kujovic gjorde succé och vann skytteligan innan han lämnade för utlandet. Just nu tränas laget av en annan HBK-tränare i Jens Gustafsson. Dessutom finns både Eric Smith och Andreas Johansson som spelare i truppen, båda tidigare Halmstad.

– Det var inte avgörande för mitt val. Men det är en trygghet för mig. Eric känner jag väldigt väl. Vi är jämngamla och har spelat i Hallandslaget och i landslagen tillsammans. Dessutom var vi klasskamrater under gymnasietiden.

– Jens hann jag ha som tränare lite precis när jag kom upp i HBK:s A-trupp. Jag är en spelande målvakt som vill vara delaktig i spelet. Jag vet att Norrköping är ett spelande lag och jag vet att Jens vill rulla.

Det är långt ifrån självklart att Pettersson kommer att vara förstamålvakt nästa säsong. IFK har redan 26-årige David Mitov Nilsson i truppen. Han har bland annat två landskamper på meritlistan.

– Han är duktig. Det står inte i någons kontrakt att man ska spela. Det kommer att bli tuff konkurrens. Men jag vet att desto tuffare konkurrensen är desto bättre blir jag.

Isak lämnar tryggheten i Veinge och HBK.

– Det blir en utmaning att flytta till något nytt. Men det känns bara utvecklande. Jag bodde själv i Växjö när jag gjorde halva fjolårssäsongen i Öster, och det fungerade bra. Jag kan laga mat, diska, städa och tvätta, säger Pettersson och skrattar.

Det tuffaste är att lämna familjen och alla kompisar.

– Ja, men jag vet att de finns kvar och jag brukar inte ha några problem att hitta nya vänner. Dessutom känner jag redan några i truppen sedan tidigare. Så det är jag inte orolig för. Ska man ta nästa steg som fotbollsspelare är det naturligt att man får flytta på sig.

Isak tränar med HBK november ut. Sedan väntar egenträning under december.

– Jag ska fixa lägenhet och ha allt klart så att jag kan fokusera fullt ut på fotbollen när vi drar igång efter nyår. Det går inte att beskriva hur taggad jag är. Den här säsongen har knappt hunnit ta slut och jag är redan riktigt sugen på att köra igång med försäsongen.

LT: Hur tror du att HBK klarar sig nästa år?

– Jag tror att det kommer att bli bra nu när Igor (tränare Krulj) får en hel försäsong med laget. Det finns duktiga spelare i HBK. Med en annan spelidé har vi tagit fler poäng i höst än i våras. Jag tror att de studsar upp direkt igen.

Kontraktet med Norrköping är på tre år.

– Får jag drömma fritt vill jag spela i Real Madrid någon gång i framtiden. Iker Casillas är min stora idol. Det var jobbigt när Mourinho petade honom. Men allt mitt fokus är på Norrköping, avslutar Isak Pettersson.