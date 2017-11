Skottorps IF får fira 100 år i division 6

Laholms FK Akademi och Sperlingsholms IF blev i längden för svåra för Skottorps IF. Nu får ändå Robin Palms, Petter Gustafssons och Johan Greens lag spela i division 6 2018. Detta då man erbjudits plats som bästa trea efter vakans. Arkivbild

Fotboll Skottorps IF rustade inför säsongen för att slippa fira 100 år som förening i lägsta serien. Förstaplatsen blev dock till en tredjeplats under hösten, och målsättningen infriades inte. Men nu har det ändå blivit som man önskat då SIF erbjuds en vakant plats i division 6.

– Det var självklart för oss att tacka ja, säger Mats Johansson, fotbollssektionens ordförande i SIF.

Skottorps IF är kommunens äldsta fotbollsklubb. Under 2018 firar man 100 år som förening. Målsättningen inför 2017 års säsong var att slippa göra det i seriesystemets lägsta serie för representationslag.

Mikael Gustafsson togs in som tränare på ett treårskontrakt. Med sig från Walldia fick ”Gus” sönerna Petter och Emil Gustafsson samt Robert Andersson och Johan Green. Målsättningen var glasklar – topp-två och uppflyttning var det som gällde.

Det började också bra för Skottorp och halvvägs in i säsongen ledde de gröna serien. Under hösten tappade man dock och föll till slut tillbaka till en tredjeplats.

– Det var lite svårt att få igång killarna efter uppehållet och vi hade sämre närvaro inledningsvis under hösten. Sedan tror jag att det uppstod en viss oro att tappa. Rädslan att förlora blev större än viljan att vinna.

– Dessutom var både LFK Akademi och Sperlingsholm bättre under hösten än under våren. Det var inte vi, och då besegrade vi ändå både Sperling och Akademin ganska knappt i jämna matcher under vårsäsongen, säger Johansson.

Sedan Valinge IF valt att dra sig ur serien och försätta sitt herrlag i vila på grund av spelarbrist fick Skottorp frågan om att ersätta i division 6.

– Vi var bästa trea i de båda division 7-serierna. I och med att vi fick det här erbjudandet så här tidigt var det inte mycket att fundera över. ”Gus” sa ja direkt och hela styrelsen var också överens om att ta platsen, säger Johansson.

– Hade det varit efter frimånaden hade vi kanske fått fundera en vända. Nu när vi spelar i division 6 nästa säsong kan det kanske locka något nyförvärv som annars tvekat.

LT: Då infriades målsättningen om att slippa fira 100 årsjubileum i lägsta serien?

– Ja, sent omsider blev det ju så. Personligen kan jag ändå tycka att det är lite tråkigt att vi inte fick fira uppflyttningen. Men nu får vi glädjas över den här möjligheten.

Det troliga är att Slöinge GoIF flyttas över till den norra sexan och ersätter Valinge medan Skottorp får platsen i södersexan.

– Vi har sagt att vi vill spela i den södra. Det troliga är väl att Torup/Rydö eller Slöinge flyttas över. Men vi har inte fått den infon. Hallands FF skulle ha möte måndag kväll. Vi fick frågan i onsdags. Så det har varit snabba puckar.

LT: Hade ni klarat er i division 6 redan med årets trupp?

– Vi hade nog klarat att undvika nedflyttning. Men vi behöver spetsa lite. Serien ser tuff ut med flera spännande derbymatcher.

Det finns spelare utifrån som visat intresse för att spela i Skottorp under nästa säsong.

– Det är fem, sex stycken. Men sedan från att visa intresse till att verkligen komma över är det ett steg. Kan vi spetsa och bredda med två, tre stycken av dem så är vi nöjda.

Högst upp på Johanssons önskelista står en försvarare.

– Vi förstärkte i alla andra lagdelar inför den här säsongen. En riktig mittbackstyp hade varit bra att få in. Robin Palm jobbar mycket helger och kan inte alltid vara med.

En viktig del tror Johansson blir att hela truppen kommer att höja sig inför nästa säsong.

– ”Gus” har en speciell filosofi med mycket kortpassningsspel. Det tar lite tid innan det sätter sig. Framförallt när vi haft en trupp som knappt tränat något alls under de senaste två säsongerna.

– Det hjälpte så klart till att vi fick in några killar som kunde spelidén men nu har vi ett lag som spelat den här fotbollen tillsammans i en säsong redan, avslutar Mats Johansson.