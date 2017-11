Bilden djupnar till fots …

Grönskan lockar en in, och släpper sedan aldrig sitt grepp.

Vandring kan vara så mycket. Det kan vara att gå Inkaleden i Sydamerika, att ta sig fram genom Nordamerikas redwoodskogar, gå över Asiens höga vidder eller uppleva de svenska fjällens vidunderlighet. Det kan också vara något så till synes enkelt som att gå i skogarna, över ängarna och mossarna, i Hallands inland och uppleva en i viss mån förbisedd del av vårt län som bara väntar på att hänföra en med sina barr- och lövskogar, porlande vattendrag, sankmarker, ljunghedar och småbrutna odlingslandskap. Så låt oss enligt den kloka devisen ”gräv där du står”, sätta klackarna i den halländska myllan, innan vi tar oss an världen.

Den gångna sommaren har jag upplevt de fyra södra delsträckorna av Hallandsleden, vilka går igenom Laholms kommun. Men det höll på att gå åt pipan redan uppe i Koarp på åsen, där den ansluter till Skåneleden.

Jag har tidigare försökt ta mig an Hallandsleden därifrån, men det förra försöket slutade med att jag irrade omkring i skogar och på kalhyggen utan att veta riktigt var jag var. Jag minns inte hur jag återvände till civilisationen, men på något sätt skedde det uppenbarligen. Jag trodde då att jag hade missat en av de orange markeringarna och därför hamnat av banan. Men faktum var att jag hade börjat vandringen på fel ställe. Det insåg jag dock först i år när jag höll jag på att göra om misstaget. Felet berodde på att jag missbedömt kartans skala, och tog en liten krök på vägen för den krök på kartan som leden skulle börja vid. Denna gång insåg jag tabben innan jag hann springa vilse, och letade mig några hundra meter längre in på den lilla vägen, där det fanns mycket bra utmärkning av ledens startpunkt. Jag var som vanligt för hialös, men det löste sig.

När jag väl hade kommit in på rätt spår var det få – även då självförvållade – problem att följa leden ända upp till Assman vid Gårdshult, i närheten av Simlångsdalen. Men det skulle ta några månader med långa avbrott att komma dit.

Första biten gick rullande lätt, nedför åsens nordsluttning. Och det fortsatte relativt smärtfritt hela vägen, med bara smärre höjdskillnader och andra fysiska utmaningar.

När jag väl var nere på platta marken började regnet ösa ner, medan leden drog åt öster, genom Skråmered utanför Våxtorp. Markerna måste tillhöra lantbrukaren Anders Nilsson, som jag skrev en hel del om för några år sedan, konstaterade jag när jag tog fikapaus under en dåligt regnskyddande björk.

Jag stötte varken på honom eller någon annan människa på denna del av leden, men väl en älg, troligen en förvirrad fjolårskalv. Vi stod där på en skogsväg i Skråmered och stirrade på varandra en lång stund, på kanske 100 meters håll. Kalven tog några steg åt mitt håll, men stod sedan helt still och bara iakttog. Det gjorde jag med. Men jag kunde inte låta bli att störa friden med att ta några bilder med mobilen som jag hade lätt tillgänglig.

Systemkameran låg nerpackad i ryggsäcken, men efter att bara ha fått till några suddiga bilder med min gamla mobil ville jag packa upp den riktiga fotoutrustningen, trots att jag insåg riskerna. Jag smög in bland träden för att inte distrahera älgen, men prasslade mycket mer med allt som låg i vägen i ryggsäcken än vad jag borde. När jag väl stod rustad för att ta en bra bild på skogens konung, eller i varje fall kronprins, hade han naturligtvis flytt sin kos.

Så småningom kom jag till Ekegården, en för mig dittills helt okänd pärla till rastplats där det fanns hyfsat med ved och var allmänt god ordning. Jag tände en brasa, hängde mina genomblöta kläder på tork och åt den medhavda matsäcken i form av två burkar makrill i tomatsås och ett antal kokta ägg. Och drack en alkoholfri öl till det. Mums i Grums!

Efter en hård natt på vindskyddets plankor, med bara en centimeter skumgummi som vaddering under under min ovana kropp, var det dags att gå vidare mot Flammabygget och vägen mellan Hishult och Laholm där jag blev upplockad av hustrun.

8

Några veckor senare var det dags för nästa etapp, som tog mig från Hishultsvägen till Västralt strax utanför Knäred. Vandingen var trevlig, men vissa sträckor, framför allt när man närmade sig Knäred, hade uppenbarligen inte blivit röjda på länge. Skogsvägen man bitvis gick på var full av sly och på andra ställen låg fallna träd över leden. Det var inget som hindrade framfarten, men det tydde på ett något eftersatt underhåll, och antydde att trafiken inte är särskilt intensiv på leden.

Hallandsleden är en bra plats att söka upp om man vill ha plats för sina egna tankar.

Vindskyddet i Västralt var skönt att hitta när kvällen trängde undan dagen. Jag utnyttjade hämningslöst det väl tilltagna vedförrådet, så till den grad att vandringskängorna som jag ställt på tork vid brasan blev vanställda av hettan, Även om jag kunde gå i dem den sista biten ut till hämtningsplatsen vid Lottens, så fick jag slänga de bekväma skodonen efter det. Den giriga dumheten hade som alltid sitt pris.

Ytterligare några veckor passerade innan jag begav mig ut på den tredje etappen: från Knäred till Mästocka. Men det var på vippen att jag aldrig kom längre än Knäred. Strax bortom kyrkan felade faktiskt märkningen på några ställen (eller möjligen var jag alltför ouppmärksam). Gissningsvis berodde min geografiska förvirring på ofullbordade anpassningar av leden i samband med anläggningen av den mycket fina naturstigen och utsiktsplatsen vid Krokån. Med hjälp av lite sannolikhetsbedömningar fann jag så småningom vägen mot mitt mål. Men först hade jag lagt åtminstone en kvart på att försöka ladda ner kartfiler över leden till vandringsappen i mobilen, men det ville sig inte alls, vilket var märkligt för jag har tidigare lyckats hämta liknande kartfiler till Skåneleden, utan mankemang.

Hur som helst så var det fint att komma ut i terrängen. Stigen slingrade sig fram, ibland ut till – och över – stora vägen. På ett rastplatsbord vid en liten tjärn strax utanför samhället hade någon glömt ett par glasögon med cerise skalmar. De kändes helt malplacerade där, som en magisk lucka in till en annan värld. Jag vågade inte röra vid eller titta genom dem, man vet aldrig vad som hade kunnat hända.

Jag stannade i den mer näraliggande verkligheten och kom så småningom ut på sanka mossar där det lyckligtvis fanns spångar att gå på större delen av sträckan. Gräset var knähögt och man fick sätta ner fötterna på känn, men jag lyckades ändå förbli relativt torr om tårna.

Nästan framme vid Mästocka såg det farligt ut, om det inte hade varit så att bäcken med den trasiga bron varit så smal. Men det är ändå tråkigt att se förstörelse av sådant som allmänheten ska ha nytta av. Denna sträcka kändes lång men till slut kom jag ut till asfalterad väg och kunde ta sikte på Mästocka badplats.

Medan jag närmade mig badplatsen mötte jag åtskilligt fler människor än under hela den tidigare vandingen. Alla lät som danskar. Vårt grannfolk har verkligen förstånd nog att ta vara på den fina inlandsnaturen. De håller liv i samhällena och rustar upp gamla hus och gårdar så att det finns attraktionskraft kvar i bygden.

På badplatsen finns det förvisso ett fint vindskydd att övernatta i men jag nöjde mig med att utnyttja det till att lägga gångkläderna i, medan jag tog denna sommars enda utomhusbad i Sverige. Det var kallt i sjön men välgörande efter vandringen.

Och så blev det dags för sista turen för denna säsong, ytterligare några veckor senare. Sträckan gick från Mästocka till Assman söder om Simlångsdalen. Det började bra, med ljungheden norr om sjön. Där passerade jag en kille som använde hedens sluttningar till intervallträning. I övrigt var även detta en ganska solitär upplevelse. Ett problem var att de kängor jag plockat fram ur förrådet för att ersätta dem som smälte i Västralt, hade dålig sula. Jag halkade omkring i gräset, och hade det inte varit för vandringsstavarna skulle jag ha drattat på ändan både en och tre gånger.

När jag så småningom kom ut till den asfalterade vägen var jag tacksam för ett fastare grepp mot jordytan. Men man ska, som sagt, vara försiktig med vad man önskar sig; man kan få det. Sedan var det nämligen landsväg i åtskilliga kilometer. Jag letade efter avstickaren ut i skogen som min karta indikerade fanns, men hittade den aldrig. Om kartan inte stämmer med verkligheten, får man ta verkligheten som vägvisare, så följde jag de orange pilarna längs vägen, länge, länge, länge. Till slut träffade jag på en man och en kvinna som var ute och tittade på hästar.De berättade mig att leden hade dragits om där för några år sedan på grund av att en eller flera markägare i trakten inte ville ha leden på sin mark. Men det var bara en liten bit kvar tills jag skulle svänga in i skogen igen, tröstade de mig. Jag insåg att min karta var utgången. (Kollade upp det efter hemkomsten och fick reda på att det kom en ny version 2014.) Nåväl, det var bara till att spatsera vidare och hoppas på att det inte blev några större överraskningar framöver.

Resten att turen förlöpte smärtfritt. Enda avvikelsen på kartan var att rastplatsen i Assman som var mitt slutmål, inte längre fanns. Som tur var skulle jag inte övernatta i något vindskydd utan blev hämtad med bil även denna gång. Gårdshult som låg vid slutmålet var en fin plats, alldeles intill Danska fall utanför Simlångsdalen. Det bedrivs gammaldags lantbruk där och det skulle säkert vara trevligt att besöka platsen en dag tidigt nästa sommar, eller så. Får se till att komma ihåg det då.

På det hela taget var vandingen på Hallandsledens södra del en fantastisk upplevelse. Den gav mig insyn i natur som jag aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med. Den hjälpte mig att lära känna min kommun både djupare och närmare än vad jag tidigare gjort. Jag rekommenderar alla att ge sig ut på i varje fall en kortare sträcka. Leden passerar ju både Våxtorp och Knäred, som det är lätt att ta sig till med bil och buss.

Slutligen måste jag medge att jag gjorde Hallandsleden orättvisa i början av texten. Jag tänkte mig den som en språngbräda till den riktiga vandringen på världens stora leder. Jag ville gå den för att testa hur mycket packning jag behövde när jag väl skulle ut på de riktiga lederna. Men det var stor vandring även på vår egen led.

Det är svårt att urskilja det fantastiska hemmavid och lätt att längta efter något exotiskt långt borta. Men äventyren kan lika gärna finnas runt hörnet, någonstans mellan Koarp och Assman. Världen börjar här.