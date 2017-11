Trio lämnar Laholm för moderklubben

LILLA TJÄRBY Med ett par veckor kvar till frimånaden startar har det redan börjat röra på sig i spelarleden. Till Lilla Tjärby IK återvänder Oskar Hemhagen och Lucas Pettersson, som inledde året i LFK Akademi och avslutade det i A-laget, samt Felix Pettersson, mittback i U17-laget.

– Jag har knappt tillträtt än, så jag har inget med övergångarna att göra. Men jag tackar definitivt inte nej till dem, säger nye tränare Ulf Wernersson.

Lilla Tjärby har gjort klart med tre prima förstärkningar till nästa år. Samtliga kommer från Laholms FK:s organisation och är unga hemvändare.

– Det är precis som när spelare återvände hem till GIF/VIF. Lilla Tjärby kan sträcka på sig slå sig för bröstet för att spelarna vill återvända till sin moderklubb, säger Ulf Wernersson.

Han blev för en tid sedan klar som LTIK:s tränare till nästa säsong och poängterar att han inte har någon förtjänst till trions beslut.

Den av de tre som hittills fått minst antal tidningsrubriker är mittbacken Felix Pettersson. Han har spelat 20 av U17-lagets 22-matcher i division 1 södra.

Äldre brodern Lucas Pettersson, 19, har hunnit med tre säsonger i LFK. Han har dock haft svårt att slå sig in på en ordinarie plats. Tidigare år har han vanligtvis fått nöja sig med bänkplats i A-laget och spel i B-laget. I år blev det spel i Laholms FK Akademi i division 7 södra under större delen av säsongen. Först under slutet flyttades han upp i A-laget.

– Jag känner inte att suget riktigt har funnits där för att träna och lägga ner all den tid som behövs i Laholm, motiverar Pettersson sitt beslut att återvända till LTIK.

– Jag känner framför allt att jag vill hitta glädjen igen. Det har varit segt att åka till många träningar i år, och jag hoppas få känna lite större trygghet igen. Chanserna att få spela i Lilla Tjärby borde ju bli större, fortsätter han.

Fanns det några andra klubbar med i dina tankar?

– Nej det var självklart att det skulle bli Lilla Tjärby. Redan när jag gick till LFK hade jag bestämt att jag skulle tillbaka dit om det inte blev spel högre upp.

Under våren kamperade Pettersson ihop med Oskar Hemhagen, 22, på akademilagets mittfält. Också han går nu till moderklubben LTIK, efter bara ett år i Laholm.

– Redan när jag gick till LFK tänkte jag att det var ett testår. Det började inte så bra, men gick bättre i slutet. Men jag orkar inte lägga ner så mycket tid som man gör under ett år till. Det finns så mycket annat än fotboll att lägga den tiden på, säger Hemhagen.

När han kom till LFK var det som ordinarie mittfältare på ett starkt division 5-mittfält i Genevad/Veinge. Ändå föll valet på LTIK.

– Att det var moderföreningen vägde tungt. Jag har alltid sagt att jag ska återvända dit, och det kändes som att det var nu eller aldrig. Hade jag gått till Veinge så hade jag nog fastnat där, säger Hemhagen.

Inför 2017 utmålade Ulf Wernersson, då i Ränneslöv, Lilla Tjärby som seriefavorit.

– Ja, och har jag sagt att de skulle springa hem serien 2017 så kan jag ju inte säga att det ska gå sämre 2018 för att de har bytt tränare, för då beror det ju på mig, skrattar Wernersson.

Även spelarna tror på en topplacering 2018.

– Laget var starkt redan i år. Nu får vi in några spelare till och om vi får ihop det kan det bli riktigt roligt, säger Lucas Pettersson.

– Jag tror att det kommer gå så bra med det här laget att jag inte kommer vilja lämna igen, säger Oskar Hemhagen.