Laholm

En 35-årig man anhölls av polisen under onsdagen misstänkt för olaga hot mot sin pappa. Far och son bor på samma adress och polisen ska ha kallats till bostaden under onsdagskvällen. När polisen kom dit upptäckte de flera jaktvapen som saknar vapenlicens.

Sonen är nu misstänkt för narkotikabrott och olaga hot. Både far och son misstänks dessutom för vapeninnehav, eftersom båda är skrivna på samma adress.