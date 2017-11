Erbjuds plats trots kvalförlust

LAHOLM Uddamålsförlusten mot Onsala i U17-kvalet gjorde att nordhallänningarna fick platsen i division 1 södra, medan Laholms FK blev utan.

Nu erbjuds LFK ändå plats i serien.

Under torsdagskvällen hade Laholms FK ett möte för att bestämma sig hur man ställde sig till erbjudandet. I grunden är man positiva, men något beslut är ännu inte fattat.

– Det är en del att lösa med det ekonomiska och tränarfrågan, säger Peter Åberg, LFK:s A-lagstränare och sportsligt ansvarig i föreningen.

Det var ekonomiska motiv som fick Onsala att tacka nej till den plats man kvalat sig till. Laholm, med en säsong bakom sig i samma serie, vet vad som väntar. Inte bara ekonomiskt, utan också sportsligt.

– Vi fick många värdefulla erfarenheter under detta året. Ska vi vara med i serien så kanske vi måste bjuda in spelare utifrån till någon träning för att spetsa till truppen, säger Åberg.

Det är P01-killarna som blir de äldsta i det eventuella U17-laget. Hur dessa ställer sig till spel i division 1 södra Götaland återstår att se. Kullen är fortfarande på uppehåll sedan avslutat kval och börjar inte träna förrän på måndag.

Hur påverkar det akademilaget om ni är med i U17-serien?

– Vi har bredden, det finns spelare till båda lagen, så det är inte något problem, säger Åberg.

Eftersom LFK och akademilaget är två skilda föreningar kan samma spelare dock inte spela i båda lagen utan en övergång mellan klubbarna.

Man måste också hitta en tränare till laget.

– Tränarna i P16-laget har av olika anledningar inte velat ta uppdraget. Det är ett lag och en serie som tar mycket tid, säger Åberg.

Laholm väntas fatta ett beslut inom några dagar.