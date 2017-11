Slumpen höll Kim borta från attentatet

Slumpen höll tre gånger om Genevad/Veinges tränare Kim Gustafsson ifrån händelsernas centrum under terrorattentatet i New York i tisdags. FOTO: Johan W Jönsson/ARKIV

NEW YORK Tre gånger under samma eftermiddag var Kim Gustafsson på väg till området vid Hudsonfloden som under tisdagen drabbades av en terrorattack. Slumpen fick sällskapet att gå åt ett annat håll.

– När jag och min kollega började pussla förstod vi att tillfälliga beslut gjorde att vi faktiskt inte var där exakt när det hände, säger Gustafsson.

En terrorist hyrde en lätt lastbil och körde upp på cykelbanan vid Hudsonfloden i New York på södra Manhattan. Under framfarten dödades åtta personer, och flera skadades. Kim Gustafsson, på affärsresa i New York, undvek platsen på ren tillfällighet.

– Vårt möte var avslutat och vi skulle gå och äta lunch. Kollegan på Havas skulle tagit oss till ett kafé som serverade äkta svenskt kaffe, men han var tvungen att ta ett annat möte, så då passade vi på att gå åt andra hållet, säger Gustafsson.

Hade ursprungsplanen gått i lås hade sällskapet sannolikt gått på vägen som attentatsmannen körde.

– Just på den cykelbanan brukar folk från byrån ofta gå ner för att lufta sina tankar eller ta ett samtal utomhus. Kollegan sa själv att han skulle visat oss den vyn, säger Gustafsson.

Två gånger till skulle slumpen se till att Kim Gustafsson var på behörigt avstånd från händelserna.

– Kollegan från Flex var själv ute och åt, så då var vi på väg dit igen. Det sjuka är att när vi väl träffade honom så skulle vi köra vårt möte där nere, men vände tillbaka eftersom han ville ha med sig sin dator.

– Först i efterhand fattade jag att vi faktiskt var på väg exakt dit tre gånger samma eftermiddag.

Vetskap om vad som hänt fick han först ett par timmar senare när hans fru nådde honom på telefonen.

– Malin ringde när vi var på Apple Store för att köpa adapter. När vi hörde adressen så blev det skakigt, även om det var någon timme efter. Leo (sonen) hade läst om det på Aftonbladet, säger Kim Gustafsson.

– Familjen där hemma var så klart oroliga innan vi kommit fram till hotellet, och även kollegorna i Stockholm och Hamburg, fortsätter han.

Affärsresan varar fram till lördag, och under torsdagen blir det tre nya möten i närheten av attentatsplatsen.

– Man märkte inte av det så mycket i går (läs: i tisdags). Eftersom det var Halloween var det fullt med folk på gatorna. Och i dag känns det som ”business as usual”. Samtidigt är vårt hotell två kilometer åt andra hållet, så vi har ännu inte varit där nere där det hände.