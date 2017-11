David Lindgren blir Melodifestivalens programledare

Nöje Det blir artisten David Lindgren som ska axla rollen som programledare för Melodifestivalen i februari nästa år.

David Lindgren som var programledare även i fjor är ett välbekant namn för många. Han har även tävlat tidigare i tävlingen. 2012 deltog Lindgren med bidraget ”Shout It Out”, 2013 med bidraget ”Skyline”, 2016 med låten ”We are Your Tomorrow” i Malmö, där han gick vidare till final. I finalen kom han på 11:e plats med sammanlagt 39 poäng.

Lindgren var programledare för Melodifestivalen 2017 tillsammans med Hasse Andersson och Clara Henry.

Melodifestivalens final sågs av omkring 80 procent av alla aktiva tv-tittare.