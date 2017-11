Stor och liten terror

I ett terrordåd som liknar det som drabbade Stockholm mejades åtta personer i New York ner av ett hyrfordon. Det är utfört enligt den nya ”terrorkonstens” alla regler. En ensam radikaliserad person som använder ett fordon som vapen istället för en bomb eller ett gevär är precis vad instruktionsmanualen i IS propagandamagasin föreslår. Tyvärr är det denna typ av dåd som västländer fortsatt får förbereda sig på framöver.

Donald Trump resonerar med sin vanliga logik: om muslimer inte får resa in i USA är faran över. Gärningsmannen var bosatt i Florida och hade ett vanligt, lagligt uppehållstillstånd, så något inreseförbud hade inte löst problemet. Trump var anmärkningsvärt mindre intresserad av att diskutera den USA-födda massmördaren i förra månadens skottdåd i Las Vegas. Om han vore mindre narcissist och mer ledare med nationen bästa i åtanke skulle han fokuserat både på extern och på inhemsk terrorism, särskilt med tanke på att den senare har fler dödsoffer på sitt samvete i USA.

Två terrorfronter kristalliserar sig: de stora, välorganiserade dåden med en resursstark organisation i ryggen, som bombdådet i Mogadishu i oktober, som dödade 358 personer och antas vara organiserat av al-Shabaab. De är välutrustade, organiserade och mycket dödliga. De ensamma vargen-dåd som väst hemsöks av utförs av enskilda, radikaliserade individer som inspireras av galenskapen, men inte har en organisation i ryggen. Var och varannan ilsken radikaliserad skyller numera på IS för dåd som är grundade i personlig besvikelse.

Tyvärr är dessa dåd, där man lyckas köra över ett fåtal personer, mycket effektiva kring att skapa terror och en känsla av osäkerhet hos befolkningen. En känsla av att deras närmiljö inte längre är trygg. För det behövs inga bilbomber. Den måste motarbetas, annars uppnår terroristen sitt mål alldeles för enkelt och får oss dit han vill ha oss – rädda för våra egna skuggor. Det kan vi inte acceptera.

Martina Jarminder