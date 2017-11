När Mo­de­raterna fast­ställde sin riks­dags­lis­ta för en dryg vec­ka se­dan petades två av par­tiets två riks­dags­le­da­möter. Mi­cha­el Svensson, Fal­ken­berg, flyttades ner till fj­ärde plats och Jen­ny Petersson, Halm­stad ända till sjun­de plats. Åter­står för dem att för­söka kryssa sig för­bi Ul­ri­ka Jör­gen­sen, On­sa­la, och Lars Püss, Halm­stad.

Cen­ter­par­ti­et har no­mi­nerings­stäm­ma om en må­nad och riks­dags­mannen de två senaste man­dat­pe­ri­oderna Ola Johansson, Kungs­bac­ka, utmanas av åt­min­sto­ne tre starka kan­di­dater. Eller kan­ske han kan få säll­skap till riks­dagen. Om opi­ni­ons­siff­rorna det senaste halv­året blir val­re­sul­tat kan C i Hal­land få ett an­dra man­dat – kan­ske på be­kost­nad av M som er­satt er­fa­ren­het med gans­ka okända kan­di­dater.

Starkaste ut­ma­na­ren inom C är nog kom­mun­rådet i Fal­ken­berg Mari-Louise Wer­ners­son, som nu lämnar kom­mun­po­li­tiken och satsar på riks­dagen. Hon har re­dan riks­po­li­tisk er­fa­ren­het som par­ti­sty­rel­se- och VU-le­da­mot samt i SKL.

Ock­så Cen­ter­par­ti­ets starke man i Var­berg Ha­rald La­ger­stedt tänker trap­pa ned det kom­mu­nala en­ga­ge­manget för att satsa på riks­dagen. Han var ti­digare distriktsordförande för C i Hal­land och där­med känd i hela länet.

Dess­utom har An­ni­ka Bergman, le­da­mot i LRF:s riks­för­bunds­sty­rel­se fram till i maj och känd de­bat­tör, ställt upp i prov­valet. Trots att hon inte varit par­ti­po­li­tiskt ak­tiv ti­digare har hon meriter som gör att hon kan blanda sig i topp­striden.

Från söd­ra Hal­land finns knap­past nå­gon som kan utmana de här fyra, när Hen­rik Ore­torp valt att helt lämna po­li­tiken.

Både Krist­de­mo­kra­ter­nas och Mil­jö­par­ti­ets man­dat i Hal­land sit­ter löst, om val­re­sul­tatet hamnar i när­heten av opi­ni­ons­siff­rorna i ri­ket just nu – även om båda par­tierna skul­le klara sig kvar i riks­dagen. Båda ligger un­der el­ler nära fy­ra­pro­cents­spär­ren. Om de ramlar ur får de öv­riga par­tierna lite lättare att ta nya man­dat.

Men det blir kamp om man­daten även inom par­tierna.