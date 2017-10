Femklövern ges skuld för debattklimat

Laholm I kväll ska kommunfullmäktige ta beslut om att införa etiska regler för hur politikerna ska bete sig mot varandra i kommunens ”riksdag”.

Ett sätt att tysta det fria ordet anser Medborgerlig samling som istället skuldbelägger den styrande Femklöven.

– Det finns fullmäktigeledamöter som inte vill gå dit och som känner en oro för att gå upp i talarstolen, sa Erling Cronqvist (C), vice ordförande i kommunstyrelsen i LT för ett tag sedan.

Det nybildade partiet Medborgerlig Samling, med M-avhopparna Mikael Kahlin och Karl-Fredrik Klinker, anser att orsaken till att ledamöter mår dåligt beror på alla skandaler och misslyckanden som Femklövern själva är upphovsman till.

– Det finns en kritik i det vi sagt, men det är inga personangrepp. Vi har ställt sakliga frågor som de vägrar att svara på. Det är ett bekymmer och jag tycker att det är värre än att man far ut i debatten, säger Mikael Kahlin (MED).

MED menar att man slagit in på en farlig väg och att ”etikreglerna” bara är ett sätt att tysta det fria ordet.

– Etik-tänket är inte fel i sig. Men om man lägger till att allmänhetens frågestund, medborgarförslagen skrotades och att alla ledamöter måste lämna in skriftliga frågor så handlar det om en inskränkning.