Hishult

När inbrottslarmet gick i en villa utanför Hishult kunde säkerhetsföretaget via övervakningskameror se en mansperson leta efter värdesaker.

Polisen larmades till bostaden men innan de kom till undsättning hade tjuven försvunnit.

– Vi ska plocka in övervakningsfilmen och se vad vi hittar, säger Jan Jönsson på laholmspolisen.

Inbrottet ägde rum i torsdags vid 12.40-tiden. Om tjuven, som bröt sig in via ett fönster, kom över några värdesaker är i nuläget oklart.