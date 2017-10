If skakat – chef pekas ut för våldtäkt

En chef på försäkringsjätten If pekas ut för att ha våldtagit en anställd kvinna inför flera vittnen i samband med en konferens.

Avslöjandet om sexism och trakasserier bland chefer på If försäkringsbolag görs av Expressen.

– Det som hänt är fruktansvärt, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If till Expressen.

I veckan har en utredning dragit i gång där en chef inom If – ett av Nordens största försäkringsbolag – utreds internt för våldtäkt.

Enligt flera vittnen ska en chef på företaget ha våldtagit en anställd kvinna inför flera vittnen vid en konferens tidigare i år.

– En internutredning är redan i gång. Grundregeln är att det är polisen som utreder brott. Vi måste bara få ett grepp om det här och om offret är intresserad av att göra en polisanmälan. Vi skulle vilja överlämna våra uppgifter till polisen, säger Anders Lindstrand till Expressen.

Enligt tidningen har flera anställda vittnat om en sexistisk kultur inom företaget, där chefer utnyttjar sina positioner för att sexuellt trakassera kvinnor.

– Kulturen är vidrig, säger en anställd.

– Det finns väldigt stark bevisning för att det som berättats för oss också har inträffat. Det är synnerligen ovanligt att man har iakttagelser från personer som verkligen sett vad som hänt, säger Anders Lindstrand till Expressen.

På frågan om den utpekade chefen får fortsätta sitt jobb under utredningen svarar Lindstrand:

– Vi kommer att vidta åtgärder men vilka de är går jag inte in på. Men detta kan inte rubriceras på annat sätt än våldtäkt.

Den utpekade chefen skriver i ett sms till Expressen att han inte vill kommentera uppgifterna.

I en tidigare utredning från 2015 pekas en annan chef ut för att ha skickat grova bilder och meddelanden till kvinnor på företaget. Expressen har tagit del av den utredningen som bland annat visar skärmdumpar på mannens meddelanden.

”Skicka en nakenbild på dig, NU! Den skall vara tydlig! Helkropp!”, skriver chefen bland annat, enligt Expressen.

Flera anställda krävde i mejl att If agerade omedelbart mot chefen. När utredningen var färdig slutade mannen.

När Expressen når den utpekade chefen från 2015 säger han att tiden på If inte är något han är stolt över.

– Jag gick över gränsen, säger chefen, som inte förvånas över att If-kontoret pekas ut som sexistisk.

– När jag kom upplevde jag en kultur som kan liknas vid en omklädningsrumskänsla. Grabbigt. Under-bältet-humor.

Enligt If har ”sex-sju” ärenden varit föremål för interna utredningar under 2000-talet.

Försäkringsbranschens fackförbund FTF skickade i går ut ett pressmeddelande efter If-avslöjandet.

– FTF kommer aldrig acceptera sexuellt våld och sexuella trakasserier. Som försäkringsbranschens fackförbund välkomnar vi Expressens granskning. Det är oerhört viktigt att sexuella trakasserier inte tystas ner utan kommer upp till ytan så att de kan utredas och åtgärdas, säger förbundsordföranden Anders Johansson.