Bilist smet efter trottoarkrock

laholm

En udda trafikolycka inträffade på Ängelholmsvägen, i närheten av förskolan Grävlingen, i Laholm under torsdagslunchen.

En minst sagt stressad bilist tyckte att framförvarande förare körde för långsamt och valde då att styra upp på trottoaren och körde om på insidan.

Utrymmet var dock begränsat och de båda bilarna kolliderade med varandra.

Det blev inga personskador men resulterade i plåt- och lackskador.

Bilisten i det omkörande fordonet smet direkt från olycksplatsen. Den omkörda föraren hade dock is i magen och följde efter och lyckades via mobiltelefonen plåta smitaren.

Laholmspolisen har nu bildbevis på fordonet, registrerad i Helsingborg, och även ett vagt signalement.