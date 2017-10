Han älskar att göra mål

Laholm Fram till i år var Victor ”Vesslan” Johansson vänsterback. Förra hösten började han testa som anfallare och i år gjorde han 52 mål för Laholms FK Akademi i division 7 södra. Vad som driver honom är enkelt.

– Jag älskar att göra mål, säger Victor Johansson.

Moderklubben är Skogaby BK. När pojklaget i Knäred/Skogaby lades ner tog han dock som 15-åring klivet över till Laholms FK:s P16-lag.

– Jag hann faktisk med en B-lagsmatch i Skogaby innan jag lämnade. Jag hade funderingar på att börja i Knäreds seniorer men jag testade med LFK. Jag tänkte att det skulle vara kul att se hur jag stod mig och när tränaren ville ha mig tog jag klivet över.

Efter säsongen i LFK:s pojklag tog han plats i LFK:s seniortrupp, där han nu spelat i tre säsonger.

Redan första säsongen gjorde han inhopp i A-laget, som 16-åring. Förra året startade han till och med ett par matcher som vänsterback i division 2.

Det är också som ytterback han har spelat under den största delen av tiden i LFK.

– Jag har varit lite mittback och innermittfältare också.

Att det blev anfallare 2017 var lite av en tillfällighet.

– När vi lattjade med LFK förra hösten saknades ofta en anfallare. Jag tog den rollen och det gick rätt hyfsat. Sedan fick jag spela offensivt i Vintercupen och gjorde en del mål.

– Det var väl i december ifjol som Åberg meddelade mig att jag skulle konkurrera som anfallare till årets säsong, förklarar Johansson.

Det var ingen given och omedelbar succé.

– Det var nytt för mig och jag kan inte säga att det gick särskilt bra för mig under försäsongen. Jag gjorde en del inhopp i A-laget men inga mål.

Efter träningslägret fick han beskedet att det var spel i Akademin som gällde.

– Jag blev inte förvånad. Det var ganska väntat. Man vill ju alltid spela i ett A-lag men jag var inställd på att det förmodligen skulle bli Akademin.

Målen trillade in direkt i de första matcherna.

– Jag gjorde två mot Knäred i premiären och två mot Sperlingsholm. Målen trillade in men spelet satt inte direkt. Det var nya löpvägar och ett nytt tankesätt. Det kom mer och mer och sedan rullade det på.

Victor hade inget uttalat personligt mål med säsongen.

– När jag hade gjort tio tänkte jag att det hade varit kul att göra 30. Men när jag hade gjort 30 så tänkte jag bara på att köra på och hjälpa laget till serieseger.

30 mål blev till slut 52. ”Vesslan” vet varför det blev så många.

– Det beror på mina medspelare. Jag har fått väldigt mycket bra bollar att jobba på i varenda match. Jag har kunnat fokusera på att vara inne i boxen och hugga.

När lagkamraterna lade av i matcherna sedan segern länge varit i hamn öste Johansson på framåt. Det kvittade om det stod 0-0, 6-0 eller 10-0.

– Jag älskar att göra mål och fortsätter man att springa dyker det alltid upp ett läge till.

Johansson har gjort mål på alla sätt men beskriver ett riktigt ”Victor Johansson-mål” så här:

– Det är när bollen studsar och far i straffområdet och jag får in den med en strumprullare. Åtminstone är det de målen jag är gladast för, säger han och skrattar.

Trots succén blev Victor aldrig uppflyttad i A-truppen under säsongen.

– Hade jag fått chansen på slutet hade jag inte tagit den. Men om det blivit aktuellt tidigare hade jag självklart tagit klivet över.

– Men konkurrensen på anfallssidan i A-laget var tuff. Spelarna där gjorde det också bra. Det finns inga hard feelings över huvud taget från min sida.

Victor startade matcher i division 2 ifjol. Nu fick han spela i sjuan.

– Det kändes ändå okej i och med att jag började på en ny position. Hade jag haft samma position hade det tagit emot mer. Det blev ett bra läroår för mig som anfallare.

Johansson har meddelat LFK att han är osäker kring sin fotbollsframtid.

– Jag har inte bestämt var jag ska spela. Jag kommer och tränar när vi drar igång med LFK. Sedan får vi se.

Trots att han har öst in mål har telefonen varit tyst.

– Haha, ja det har den. Det har varit väldigt lugnt. Skulle någon klubb höra av sig får man ta ställning till det då i så fall och ta sig en funderare, om det blir aktuellt. Men jag utesluter inte en fortsättning i LFK.

Victor kan tänka sig att spela vänsterback igen, trots det dokumenterade målsinnet.

– Jag spelar ju helst anfallare nu. Men blir jag satt som vänsterback spelar jag där. Det är en annan typ av utmaning.

Johansson beskriver sina styrkor:

– Jag är en extrem vinnarskalle. Sedan är jag duktig i boxen. På att vara etta på bollarna och hugga på returerna. Jämnheten är en annan styrka. Jag är inte riktigt usel på något.

– Jag behöver jobba på mitt passningsspel. Som anfallare behöver jag dessutom bli bättre i det felvända spelet, avslutar Victor Johansson.