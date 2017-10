Ett steg tillbaka för Kenya på valdagen

Allt tyder på att Kenya går till omval som planerat 26/10. Det borde vara en glädjens dag för nationen. När den kenyanska Högsta domstolen underkände resultatet i landets nationella val var det något av en sensation: för första gången i det moderna Afrikas historia slog en domstol näven i bordet över valfusk och krävde medborgarnas rätt att rösta i val där allt gick rätt till.

Domstolen skulle mötas igen den här veckan. Bara två av domarna dök upp. Ingen vet vilken hotbild som finns, med det är uppenbarligen tillräckligt för att en av dem skulle sjukanmäla sig från ett av de viktigaste ögonblicken i landets historia. En annan kom inte eftersom hennes livvakt mördats. Domstolen blev inte beslutsmässig och omvalet kommer att ske under former där resultatet inte kan garanteras. Det säger en del om misstron inom kenyansk politik att de inte ansågs tillförlitligt att trycka valsedlarna i Kenya: det fick göras i Dubai.

För inte så länge sedan blomstrade Kenyas turismbaserade ekonomi. Landet var världens näst vanligaste turistmål internationellt sett. Kenya hade, och har, goda förutsättningar för välstånd: en hög bildningsnivå och goda språkkunskaper bland befolkningen, en säljande turistprodukt och produktion av exportvaror, som till exempel te. Men stabilitet är en förutsättning för turism och ett fungerande näringsliv. Politisk oro och terrorhot har förstört förutsättningarna. Nairobi har blivit en bas för islamistisk terror, vilket stör medborgarnas trygghet och försörjningsmöjligheter.

Men det saknas också politisk vilja för ett tryggt och välmående Kenya. ”Ironiskt nog är det just dem som ska bygga upp nationen som har blivit det största hotet mot fred och stabilitet” konstaterar Wafula Chebukati vid Kenyas valmyndighet. Omvärlden måste hålla ögonen på detta nyval och ifrågasätta lagligheten i det. Att domstolen underkände det förra valresultatet är ett stort steg i rätt riktning mot sant demokratiska val, med en riktig opposition.