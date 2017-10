Rimligt att UD inte hjälper IS-medlöpare

Svenskar anslutna till IS tros ha blivit tillfångatagna efter slaget om Raqqa. UD är tydliga med att dessa personer får stå sitt kast och att lite eller ingen hjälp finns att få från svenskt håll. Tydligheten är bra, så folk inte får för sig att man lägger resurser på IS-medlöpare än man gör till exempel på vanliga svenska turister som fått problem. UD har redan från början varit noga med att den som åker till dessa områden oavsett syftet inte kan räkna med understöd hemifrån, eftersom UD avråder från besök där.

Vi ska vara lika inför lagen: men det fanns oerhört svårt utsatta svenskar som inte kunde få bra hjälp när de satt fast under till exempel tsunamikatastrofen i Thailand. Att de som slutit sig till IS inte kan räkna med hjälp innebär att de är just lika inför lagen.

Det är rimligt att lägga resurser på att försöka hindra unga som inte hittat rätt att sluta sig till IS. Det sparar samhället sannolikt lidande och pengar på. Det är däremot inte rimligt att lägga resurser på att rädda dem från en situation som de försatt sig i genom att sluta sig till en rörelse som räknar barnamord och etnisk rensning till sin standardrepertoar, samt dessutom försökt bli medborgare i en helt annan stat, även om den så kallade staten nu har imploderat.

Det är också rimligt ur självbevarelsedrift: hur ska man hantera den uppenbara säkerhetsrisken i att få tillbaka terrorister i landet, utan att veta om deras syfte är att försöka rehabiliteras eller att fortsätta sin terrorbana med bas i Sverige.

Martina Jarminder