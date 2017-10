Fats Domino död

Nyheter Fats Domino en av rockens största personligheter har avlidit.



Den amerikanska legenden avled i sin hemstat Louisiana i en ålder av 89 år. Detta skriver flera internationella medier.

Pianistens boogiestil blev synonym med hans födelsestad New Orleans. Han blev en stilbildare för den så kallade ”New Orleans-rhythm and bluesen”.

Bland Dominos största hits hör bland annat låtarna ”Ain’t that a shame”, ”Bluebery Hill” och ”Blue Monday” och ”Walking to New Orleans”.

Fats Domino har sålt över 65 miljoner skivor och han blev även invald i Rock and Roll Hall of Fame 1986.