Bilist besköts i Lilla Tjärby

Lilla Tjärby Senaste månaderna har ett flertal fall av skjutningar ägt rum i kommunen.

I måndags eftermiddag var det dags igen då en bilist blev beskjuten på Tjärbyvägen i Lilla Tjärby.

Vid 14-tiden i måndags eftermiddag ägde ännu en skjutning rum i Laholms kommun.

En bilist kom farande på Tjärbyvägen i höjd med campingen när det plötsligt hördes en hög och ljudlig knall.

Bilisten blev skrämd av ljudet och stannade några hundra meter längre fram för att undersöka vad som hänt.

– Det är en kula som träffat bilen men den har inte penetrerat plåten, berättar Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på laholmspolisen.

Skottet föranledde en cirka en centimeter djup inbuktning i plåten i ena bildörren och träffytan är en centimeter bred i diameter.

– Det är ännu så länge oklart vilken typ av vapen som använts, säger Jenny Jerrhage.

Enligt polisen är den beskjutne bilisten, som färdades i en firmabil, inte känd av polisen sedan tidigare och det finns inte heller någon känd hotbild mot mannen som är i 60-årsåldern.

– Det är inget konstigt vare sig med målsägaren eller det företaget han arbetar på och vi tror i nuläget att det är en ren tillfällighet att just han utsattes, säger Jenny Jerrhage.

Knappt ett dygn efter händelsen hade polisen inte särskilt mycket att gå på.

Ännu har inte laholmspolisen fått in några rapporter från allmänheten om att det ska ha förekommit skottlossning i närheten av campingområdet.

– I nuläget har vi inte mycket att gå på och jag kan inte heller gå in på vilka åtgärder vi planerar i utredningen, säger Jenny Jerrhage.

Den som har information om händelsen är välkommen att kontakta laholmspolisen via telefonnumret 114 14.

I nuläget rubricerar polisen händelsen märkligt nog som skadegörelse.

– Så är det, men det kan komma att ändras, menar Jenny Jerrhage.

Vem som ligger bakom skjutningen är okänt men polisen ser i nuläget ingen koppling till tidigare skjutningar i området.

För drygt två månader sedan, natten till söndagen den 13 augusti, skottskadades en man i 50-årsåldern i buken efter att en okänd gärningsman avlossat ett skott.

Polisen rubricerar det ärendet som mordförsök. Fallet är fortfarande under utredning och någon misstänkt gärningsman har ännu inte gripits.