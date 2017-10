Vikarie misstänks för våldtäkt

Laholm En vikarie, anställd inom Laholms kommuns socialtjänst, misstänks för att under sensommaren ha våldtagit en brukare i dennes lägenhet på ett kommunalt boende.

Händelsen har polisanmälts och kommunen har även gjort en Lex Sarah-anmälan.

Inger Olsson, chef för polisens sexbrottsrotel i Halland, är mycket förtegen om den misstänkta våldtäkten och den brottsutredning som just nu pågår.

Utredningsprocessen är just nu inne i ett så känsligt läge att Olsson inte ens vill kommentera vare sig kön eller ålder på den misstänkte.

– Jag kan inte kommentera någonting just nu. Vi är mitt uppe i ett intensivt arbete, säger Inger Olsson och berättar att ett stort antal förhör hållits och ska hållas.

Vikarien som misstänks för att ha förgripit sig på brukaren ska, enligt Inger Olsson, vara tidigare ostraffad.

Laholms Tidning har under måndagseftermiddagen sökt ansvariga på socialtjänsten i Laholm för en kommentar, utan framgång.

Men enligt den Lex Sarah-anmälan som kommunen gjort till socialstyrelsen ska den misstänkta våldtäkten ha ägt rum natten mellan den 17 och 18 augusti i år. Incidenten uppdagades på fredagskvällen den 18 augusti då brukaren ställde frågor om vikarien till den ordinarie personalen på boendet.

Då framkom det att vikarien ska ”ha berört hen sexuellt” i brukarens egen lägenhet. Enligt Lex Sarah-anmälan ska den ordinarie personalen genast ha larmat närmaste chef i beredskap som omgående gjorde en polisanmälan.

Enligt den utredning som kommunen själva gjort ska övergreppet ha medfört konsekvenser för brukarens psykiska hälsa och brukaren mår mycket dåligt efter händelsen.

Kommunen berättar i anmälan till socialstyrelsen att vikarien vid tidpunkten för det misstänkta brottet arbetade ensam.

Vikarien ska dock tidigare ha varit anställd i en annan verksamhet inom socialnämnden.

Vikarien har stängts av från arbetet under den pågående polisutredningen.