Lantbrukare slipper krav på grön mark

Årets stora regnmängd fortsätter att ställa till problem för de halländska bönderna. Nu slipper halländska bönder kravet på grön mark i höst och vinter. Länsstyrelsen ger dispens på grund av regnet.

LRF halland ansökte i mitten av månaden om dispens från bestämmelserna om höst- och vinterbevuxen mark under 2017 till och med våren 2018. Orsaken är att bönderna inte kunnat höstså sina arealer i den omfattning de velat på grund av den stora mängden nederbörd.

Under sommarmånaderna regnade det 40 procent mer än normalt i länet och under september upp till 80 procent mer än normalt i de värst drabbade områdena i Halland. Även i oktober har det varit mycket regn.

Till följd av regnet har det varit svårt för bönderna att klara höstsådden. ”Vissa lantbrukare har varit ute i god tid och bearbetat marken i förhoppning om att kunna så med sedan inte kunnat göra det på grund av det intensiva regnandet.”, står det i ansökan till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen delar deras uppfattning om den besvärliga vädersituationen och medger därför generell dispens från grönmarksreglerna.