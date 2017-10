Årets företagare med guldsmak i sinnet

Laholm Humöret var på topp hos vinnarna efter årets Guldkväll där Nilsson Special Vehicles utsågs till årets företag och folkets profilpris gick till Diana Lavesson och Stefan Ljungqvist på Laholms bokhandel.

Genom Guldkvällen hyllade Offensiva Laholm de bästa företagen i kommunen på Strandhotellet i Mellbystrand.

Som sig bör träffades vinnarna på Stadshotellet åt frukost och bytte erfarenheter med varandra.

Det tyngsta priset som årets företag tilldelades Nilssons Special vehicles. Det var en nöjd vd som tog emot utmärkelsen.

– Att bara bli nominerad är delvis en vinst i sig men att vinna är alltid att vinna, säger Fredrik Nilsson på det börsnoterade företaget som nominerades i samma klass för två år sedan.

Han fortsätter:

– För att lyckas i vår bransch med hantverkskunnande så är det a och o att medarbetarna ställer upp, kämpar och lägger fokus för kundens bästa.

– Har man lyckats med drivet i sitt företagande finns det en tävlingsmänniska inom en.

Nytt för i år var att allmänheten kunde rösta på årets profil. Av drygt 800 inlämnade röster gick utmärkelsen till Diana Lavesson och Stefan Ljungqvist på Laholms bokhandel.

– Jag har varit spänd sedan vi fick veta att vi var nominerade. Men det känns oerhört hedrande att få allmänhetens stöd, berättar Diana Lavesson på Laholms bokhandel, som firade med att gå och jobba.

Redan när de tog över bokhandeln 2008 arbetade man aktivt med att göra bokhandeln mer levande med författarkvällar och studiecirklar.

– Det behövs lite mer i dag än bara att ha en butik, det måste hända något, säger Stefan Ljungqvist.

Våxtorps djurklinik utsågs till årets landsbygdsföretag.

– Det är väldigt roligt. När vi meddelade våra anställda på kvällen blev de väldigt glada. Det är ju en utmärkelse till hela företaget för det är ett teamwork, säger Pia Bernström, som drivit djurkliniken i 34 år med Per Falk.

Priset för det mest hållbara företaget gick till Rejmes bil i Laholm.

– Det är ett bevis på att vi jobbar åt rätt håll för vi har medvetet arbetat med det miljövänliga. Sedan är det roligt att en bilfirma får priset, som förknippas med olja, fett och smuts men så är det inte i dag. Detta triggar igång oss till att göra det ännu bättre i framtiden, säger Hans Magnusson, kvalitets- och fastighetsansvarig på Rejmes bil.

Juryns val för den kvinnliga entreprenören gick till Liana Christensen på Klädkammar’n.

– Det är ett tecken på att man lägger ner ett gott arbete, så jag är väldigt stolt. Konkurrensen är stor kläder finns det ju överallt men vi vill värna om det lokala och den personliga servicen, säger Liana Christensen.

Till årets nykomling inom företagssfären i Laholm utsågs 37-årige Housam Dahbour som startade grossistföretaget Medelhavet gross i fjol men har bedrivit samma verksamhet i Syrien i tolv år.

– Jag blev väldigt glad. Det är roligt att vinna ett sådant här pris, säger Housam Dahbour och fortsätter:

– Jag kände att det fanns behov av att importera livsmedel från andra länder för det är svårt att få tag på sådana här. Nu vill jag utveckla företaget ännu mer.

Vinnarmotiveringar Guldkvällen 2017

Årets Företag: Nilsson Special Vehicles

Med affärsidé att bygga ”bilen som ingen vill åka i” och en produktion som innebär att man sätter verktygen i helt nya bilar för att skapa det kunderna efterfrågar fortsätter Nilsson Special Vehicles att gå från klarhet till klarhet.

Stora utmaningar i form av modellbyte och volymökningar klarar man genom god planering, ett starkt engagemang från personalen och glada kunder, vilket visar sig i positiva resultat och ökad försäljning.

Genom en lyckad börsintroduktion och ett brett ägande, ser framtiden ljus ut för Nilsson Special Vehicles, specialister på ambulanser, begravningsbilar, räddningsfordon och limousiner.

Att kompetensen för att bygga fordonen med det extra finns här hos oss bidrar till att göra Laholm mer unikt.”

Årets Profil: Diana Lavesson & Stefan Ljungqvist

Diana Lavesson och Stefan Ljungqvist är eldsjälarna som profilerar Laholm och sätter profilen tillsammans. Diana och Stefan sätter Laholm på kartan då folk reser hit enbart för att besöka just deras bokhandel och genom olika evenemang bidrar de till att hålla stadskärnan levande.

Med passion för sin verksamhet bidrar de dessutom till spridandet av glädjen i att börja läsa.

Årets Landsbygdsföretagare: Pia Bernström och Per Falk Våxtorps Djurklinik

Pia Bernström och Per Falk startade sin veterinärklinik i liten skala för 34 år sedan på sin gård i Våxtorp. Verksamheten har under åren vuxit och skaffat sig ett mycket gott rykte. Idag besöker ca 13.000 patienter kliniken varje år och många av dessa kommer långväga ifrån.

2015 öppnade man en filial i Markaryd som 2016 följdes av ytterligare en i Laholm, men man behåller givetvis sitt hjärta och alla avancerade behandlingar i Våxtorp.

Våxtorps Djurklinik är ett levande exempel på att landsbygdsföretag kan växa och frodas!

Årets Kvinnliga Entreprenör: Liana Christensen – Klädkammar’n i Laholm

Med sin förmåga att få kunden att känna sig unik och med ett sinne för färg, stil och form hittar Liana Christensen kläder som passar just dig. ”Personal shopping” ger kunden det där lilla extra när hen vill byta garderob eller matcha favoritjeansen med något passande. Dessutom finns chans till modevisningar för grupper, allt kryddat med känsla och värme.

Genom att bredda utbudet för kvinnor och män sätter hon Laholm på kartan. Förra året vågade hon satsa stort med att göra en omfattande renovering och lägga till en härlig herravdelning. Liana har visat att genom att följa sin dröm och inte ge upp så når man sina mål. Engagemanget i Köpmannaföreningen skapar också en lokal passion för ett levande centrum.

Med ett stort fokus på såväl nöjda kunder som glada medarbetare har Liana lyckats utveckla Klädkammar’n till en välkomnande butik där varje kund känner sig speciell.

Årets Hållbara Företag: Rejmes Bil i Laholm

Rejmes Bil har i många år arbetat med en miljö och hållbarhetspolicy som har målsättningen att minska utsläpp, begränsa samt minimera avfall. 2016 invigde man den nybyggda svanen-märkta biltvätten med eget reningsverk med återanvändning av tvättvattnet och likaså en ombyggd bilhall och verkstad med mycket ny och miljövänlig teknik. Bilverkstaden i vitt visar på nya möjligheter inom verkstadsbranschen och påminner mer om ett kliniskt rent sjukhus än en verkstadslokal. Man har bra lyfthjälpmedel och arbetar två personer på varje fordon vilket ger halverad verkstadstid, minskar transporter till och från samt ger kortare väntetid.

Miljöpolicyn med inriktningen på att kontinuerligt minska energiförbrukningen, minska utsläppen i miljön samt minska mängden kemikalier etc. i syfte att minska den totala miljöpåverkan. Bilhallen, verkstad och tvätthall är väl värt ett besök.

Årets Nykomling: M Housam Dahbour, Medelhavet Gross

Med en imponerande drivkraft har Housam på kort tid byggt upp en växande verksamhet i Laholm med försäljning av livsmedel från bland annat Syrien, Libanon och Egypten. Han förser södra Sverige med varor som oliver, kakor, bönor och marmelad. Housam är en driven affärsman som marknadsför ett sortiment som har saknats på den svenska marknaden. Nyligen har han även börjat exportera till Tyskland och hur stor denna verksamhet kan bli ska bli spännande att följa.

Inte minst är Housam själv ett tydligt exempel på den kraft människor besitter när de på grund av omständigheter de själva inte kan påverka tvingas att börja om på nytt och bygga sig en ny framtid i ett nytt land.