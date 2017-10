Orken tröt för Puma i den tredje perioden

Innebandy IBK Pumas damer gjorde sina bästa perioder hittills under säsongen och hade 2-1 mot Warberg. I tredje rasade Våxtorpslaget dock ihop och föll till slut med 6-2.

– Det känns så klart inget kul. Vi orkar inte riktigt i tredje men har heller inte marginalerna på vår sida, säger Pumas tränare Andreas Brag.

Pumatränaren hade satt upp ett varningens finger för Warberg inför matchen. Hemmalaget hade dock gjort sin hemläxa och spelade strålande försvarsspel men även bra anfallsspel inledningsvis.

– Vi har gnuggat en hel del försvarsspel senaste veckan. Det syntes. Vi spelar bra både framåt och bakåt. Vi släpper inte till mycket men kanske får tumma lite på offensiven. Samtidigt skapar vi ändå målchanser.

– Jag är helnöjd med vårt spel i första och andra. Under de matcher vi spelat hittills är det våra absolut bästa perioder, säger Brag.

Maja Horney gav Puma ledningen i den första perioden efter framspelning av lagkapten Elin Höglund. Puma borde haft 2-0 men Warbergs målvakt monsterräddade och bollen for upp i luften och ner på målets tak.

– En fantastisk räddning men det är oturligt för oss. Den bollen kan lika gärna gå in, säger Brag.

Warberg kvitterade i inledningen av andra men Puma kom tillbaka och gjorde 2-1 genom Eva Berg på pass från Alicia Nilsson.

Puma fick chans att spela i numerärt överläge i slutet på andra och början på tredje. Eva Berg hade ett avslut bara centimetrar utanför Warbergs mål.

– Gör vi 3-1 där blir det lite oroligt i Warberg och vi kan få en något enklare resa. Nu blir det istället tvärtom, säger Brag.

Puma var något tunna redan inför matchen och under uppvärmningen skadade sig Rebecca Larsen (troligtvis kraftig stukning av foten).

– Det gjorde att vi fick tänka om och ändra. Det påverkade oss inte negativt i de två första perioderna. Men orken tog slut i tredje.

Innan två minuter av tredje var spelat hade Warberg både kvitterat och tagit ledningen. I minut sex och sju gjorde gästerna också 4-2 och 5-2.

Warberg pressade konstant tillbaka Puma. Hemmalaget hade några enstaka framstötar men fick ägna den mesta tiden åt att freda eget mål där vikarierande målvakt Petra Hallqvist storspelade.

Puma tog time out och lyfte upp spelet för en stund. Eva Berg hade ett avslut som tog i stolpen. Men Warberg kontrade in 6-2 efter 17:30, vilket blev den definitiva spiken i kistan.

– Vi rasade ihop totalt i tredje. När vi hamnar i underläge går vi ner på folk ytterligare och blir kanske ännu tröttare. Vi får ta med oss de två första perioderna.

– Ja är ganska säker på att Warberg kommer att vara ett topplag. Vi möter ett mycket bra lag med fart och fläkt. Unga och friska spelare. Dessutom hade de med två spelare från SSL-laget. Trots det håller vi jämna steg och är till och med snäppet bättre i första och andra.

I kommande match väntar möte med seriefavoriten Falkenberg, som besegrade Warberg med 2-0 i premiären.

– Vi har en tuff start med tre potentiella topplag. Falkenberg är bra men vi känner oss inte besegrade på förhand. Gör vi en bra insats och har lite mer marginaler på vår sida har vi alla chanser i den matchen, säger Brag.

Petra Hallqvist i målet kvitterade ut högst betyg efter matchen.

– Hon är helt klart matchens lirare i vårt lag. Det är imponerande att gå in i mål och göra det så bra trots att hon egentligen är utespelare, avslutar Andreas Brag.

Mål Puma: Maja Horney, Eva Berg