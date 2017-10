Fördubbling av bostadsinbrott

Laholm Det anmäldes mer än dubbelt så många bostadsinbrott i Laholms kommun första halvåret 2017, som motsvarande period året före, enligt statistik som Villaägarnas riksförbund hämtat från polisen.

Första halvåret 2016 anmäldes 14 bostadsinbrott mot 31 under detta årets sex första månader.

Enligt Villaägarna beror ökningen i hög grad på utländska ligors härjningar.

– Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punkteras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det inbrottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas riksförbund, i ett pressmeddelande.

Bo Björkander, organisationens företrädare i södra Halland, är inte lika säker på att det är förklaringen. Han menar att ökningen inte är så stor om man ser några år tillbaka, och att såväl ökningar som minskningar är direkt kopplade till om en eller flera inbrottstjuvar råkar vara inne eller ute ur fängelset.

– Det är grupper som håller på och när de låses in i några månader så är det lugnare, säger han. Ökningen årets första halvår berodde i stor grad på ett en liten liga begick ett stort antal bostadsinbrott i Laholm, anger han som exempel.

Bo Björkander har inte fått några indikationer på att villainbrotten särskilt oroar medlemmarna.

Ökningen är dock inte generell. I till exempel Halmstad minskade antalet villainbrott under samma period från 51 till 31.

Fakta:

Villainbrott första halvåret 2017 respektive 2017.

Kungsbacka: 21/44

Laholm: 14/31

Hylte: 3/9

Varberg: 12/18

Halmstad: 51/31

Falkenberg: 32/12

Hallands län: 133/145