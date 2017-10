Vill ha bättre debattklimat

Laholm Personangrepp, alternativa fakta och rena lögner har bidragit till ett allt tuffare klimat i kommunfullmäktige. Det menar flera politiker i Laholm som nu vill införa etiska regler för hur man ska bete sig mot varandra.

– Det finns fullmäktigeledamöter som inte vill gå dit och som känner en oro för att gå upp i talarstolen. I förlängningen är det en fara för demokratin, säger Erling Cronqvist (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har sagt ja till reglerna, som dels talar om hur politiker i fullmäktige ska bete sig och dels ska kunna användas under pågående möte för att sätta stop om riktlinjerna inte efterlevs.

Den som inte följer reglerna kan helt enkelt bli tvingad att avsluta sitt anförande i talarstolen.

– Om en person inte håller sig till de etiska reglerna, då kan fullmäktiges ordförande gå in och bryta direkt, säger Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunråden, Elisabet Babic, Kjell Henriksson och Erling Cronqvist, är samtidigt noga med att påtala att riktlinjerna inte är till för att tysta kritiker. Den politiska debatten ska hållas levande, men utan personangrepp.

– För några av ledamöterna är fullmäktige deras enda arena. De kommer säkert försöka sätta in en kil, och det är helt okej så länge man gör det på sakfrågan. Hårda ord om förd politik är helt okej, säger Socialdemokraternas kommunråd Kjell Henriksson.

Även på andra håll i landet har förtroendevalda politiker reagerat över att klimatet inom det politiska livet blivit hårdare och att det blivit tuffare att verka som förtroendevald. Därför har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram en uppförandekod för förtroendevalda. Syftet är att skapa ett gott klimat i politiken.

Enligt kommunråden i Laholm har problemen, som funnits ett tag, blivit värre. Men det är först nu man valt att ta fram riktlinjer.

– Den senaste perioden har det blivit sämre än vad jag har upplevt innan, säger Erling Cronqvist.

I riktlinjerna står det bland annat att politikerna ska sätta sig in i frågeställningar före medverkan vid beslut, hålla sig till kända fakta och hålla sig till en konstruktiv och saklig debatt.

Debatten ska också vara sanningsenlig, ärlig och hederlig, står det i dokumentet.

– Det finns personer som är rädda för att bli påhoppade med personliga angrepp eller för att bli anklagade att ljuga. Hur många är intresserade av att sätta sig där då, frågar sig Elisabet Babic, som är oroad över vad det kan leda till i förlängningen.

Frågan om de nya reglerna är tänkt att avgöras i kommunfullmäktige om två veckor.