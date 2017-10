Hoppas på snabb dom och konstgräsplan i år

LAHOLM/VEINGE Behovet av en andra konstgräsplan är akut för att alla lag ska få träningstider. Men överklagandet kring Laholms kommuns val av entreprenad riskerar att göra Glänningeplanen till kommunens enda med konstgräs ytterligare en vinter.

– Vi hoppas på en snabb dom från Förvaltningsrätten. Om de ser det som ett självklart fall så kan det gå snabbt, säger Niklas Rosberg, upphandlare på kommunen.

I söndags skulle det varit slutbesiktning av Veinge konstgräs, en plan som sedan skulle kunna tas i bruk vid månadsskiftet oktober-november. Men den yta som vid det här laget skulle lyst grön är fortsatt grusigt gråbrun.

Tvåan i anbudsprocessen (Akeab) pekade på finansiell och teknisk instabilitet hos anbudsvinnaren (Futuregrass), vilket skulle diskvalificera dem från att vara med i processen. I stället ville man att uppdraget att anlägga konstgräsplanen skulle gå vidare till nästa företag i tur (alltså Akeab), alternativt göra om hela anbudsprocessen.

Under onsdagen skickade Laholm, via kommunjurist Katarina Paulsson, in sitt andra yttrande i ärendet. Kommunen håller fast vid att Futuregrass ska få uppdraget.

Grundproblemet är att anbudsvinnaren är ett nystartat företag.

– Vi hade vissa kvalificeringskrav i vår upphandling. Men vi vill inte stänga ute nystartade företag, och om de lämnar en förklaring som vi kan acceptera så tar vi med det i vår bedömning, säger Niklas Rosberg.

När det gäller ekonomisk stabilitet har Futuregrass lämnat in årsredovisning, deklaration och möjlighet till bankgaranti till Laholms kommun.

”Det följer av proportionalitetsprincipen att det inte får ställas högre krav på leverantören än vad som behövs och vad som är ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen”, skriver Paulsson i sitt yttrande till Förvaltningsrätten, samt poängterar att det rör sig om en relativt kort entreprenadtid om sex till åtta veckor.

Också kring teknisk kapacitet har Laholms kommun svar på Akeabs överklagande.

– Han som äger företaget har jobbat med konstgräsplaner länge, och han har gjort mycket i Göteborg. Vi har pratat med Fritidskontoret i Göteborg, och de har varit väldigt nöjda med hans arbete, säger Rosberg.

Han hoppas att ärendet handläggs snabbt av Förvaltningsrätten i Göteborg, och att det inte går vidare till Kammarrätten, som är nästa instans för överklagande.

– Förhoppningsvis går det inte fler vändor, men vi vet ju inte hur lång tid det kommer ta, säger Rosberg.

Hösten 2015 reserverade kultur- och utvecklingsnämnden pengar till en andra konstgräsplan i kommunen. Tanken var att den skulle stå klar hösten 2016. Efter ett år hade man ingen plan, men väl ett fattat beslut om att konstgräset skulle läggas i Veinge – och att det behövs en konstgräsplan till inom tre år.

Förhoppningarna om byggstart till våren 2017 gick om intet, men enligt upphandlingen skulle den stå klar den 15 oktober 2017, för att därmed kunna användas under kommande vinter.

Men nu är risken överhängande att klubbarna ytterligare en vinter får trängas ihop på Glänninge.

– Oavsett om Förvaltningsrätten ger oss rätt eller inte så tror jag inte att vi hinner få någon konstgräsplan till vintern, säger Christer Johansson, pessimistisk fritidschef.

Han var med och gjorde de utredning som pekade på det akuta behovet av en andra konstgräsplan, och det stora behovet av en tredje.

– Vi bedömer att det är rimligt med tre konstgräsplaner. I dag är det kris, och vi har svårt att få ihop tiderna, säger han.

I nuläget får ungdomslagen en tredjedel av konstgräsplanen att träna på, seniorlagen halva.

– Ändå räcker inte tiderna till. Marita (Svanberg, assistent vid bokning av lokaler) får inte ihop det. Behovet är jättestort, fastslår Christer Johansson.