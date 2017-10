Laholms kross ger helt öppen kvalfinal

Melvin Sjöland klappas om efter att ha snappat upp en dålig hemåtpassning och rullat in 2-0. Till slut vann Laholm med hela 8-1. FOTO: Lars-Åke Englund

FOTBOLL Klara 8-1 i kvalmatchen hemma mot IS Halmia öppnar upp ett intressant läge inför den avslutade kvalmatchen mot Onsala på söndag.

8-1 var nämligen samma siffror som Onsala slog Halmia med.

– Vi får ta reda på vad det är som gäller vid ett kryss mellan oss, säger tränare Lars Davidsson.

Matchfakta kval till U17 (SvFF), P16

Laholms FK-IS Halmia 8-1 (3-0)

Det blir en högintressant kvalfinal på söndag när Laholms nykomponerade P16-lag åker till Onsala. Lagets första match tillsammans (sju 01:or, åtta 02:or, en 03:a) slutade med en kross av Halmia, 8-1.

– Det var fantastiskt bra spel, precis så bra som vi hoppades. Riktigt roligt att titta på, säger Davidsson.

Ettan kom tidigt, tvåan efter knappa halvtimmen när Melvin Sjöland snappade upp en dålig hemåtpassning. Också trean kom före paus.

– Efter att vi gjort trean och fyran så släppte det, och vi kunde spela ut ordentligt. I andra halvlek var det spel mot ett mål, säger LFK-tränaren.

Nära domaren blåste av var det med 8-1 som resultat. Precis samma siffror som Onsala besegrade Halmia med i kvalets första match. Det innebär att Laholm och Onsala är helt lika inför söndagens möte lagen emellan. Inget av lagen kan ta sig vidare på ett kryss.

– Synd att vi inte får in en boll till, vi har två, tre lägen där Halmia räddar på mållinjen. Men man kan inte vara missnöjd efter en 8-1-seger, säger Davidsson.

Varken 01- eller 02-truppen innehåller någon målvakt, så Petter Andersson från 03-truppen var tänkt att vakta buren. På förhand fanns det dock tveksamheter för om han skulle kunna stå, eftersom han drabbades av en lårkaka under helgens cupspel.

– Han kände av den innan matchen, men inte under spelets gång. Skönt att det funkade för honom, säger Davidsson som hade som reservalternativ att ställa en (målvaktsvan) utespelare i buren.

Nu vilar truppen under torsdagen. I morgon, fredag, tränar man och drar upp riktlinjerna inför söndagen.

– Vi får vara väldigt nöjda med det vi gjorde. På förhand hade vi ingen aning om var Halmia stod. Vi vet att Onsala är bra, men det är vi också, avslutar Davidsson.