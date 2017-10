Majoritet av danskarna vill privatisera PostNord

Danmark Mer än hälften av danskarna vill att PostNord helt eller delvis privatiseras samtidigt som 80 procent vill behålla den så kallade ”leveransplikten” som garanterar samma priser oavsett vart i Danmark breven skickas. Det framgår av en undersökning som Gallup gjort för Berlingske.

25 procent av danskarna vill att PostNord privatiseras helt och 31 procent uppger att de vill se en delvis privatisering av det krisdrabbade postföretaget. En lika stor andel, 31 procent, menar att det hundraprocentiga statsägandet, där Danmark står för 40 och Sverige för 60 procent av ägandet, bör bibehållas. Samtidigt vill 80 procent att ”leveransplikten”, som innebär att det kostar samma att skicka brev oavsett vart det ska, ska fortsätta.

Per Nikolaj Bukh, som är professor i ekonomisk styrning vid Aalborgs universitet, tror att resultatet i undersökningen är ett uttryck för den allmänna opinionen kring privatisering.

– Det är svårt att föreställa sig att PostNord skulle vara så dåliga på att driva ett postväsen att det skulle finnas hundratals miljoner att spara genom att låta privata aktörer sköta det, säger han i en kommentar till Berlingske.

Statliga dansk-svenska PostNord är mitt i en ekonomisk kris där den danska verksamhetens förluster ökar snabbt. Under första halvåret 2017 redovisade den danska verksamheten en rörelseförlust på 748 miljoner kronor. Danmarks digitalisering av nästan all offentlig kommunikation har bidragit till att antalet skickade brev i grannlandet har minskat snabbare än i Sverige, och den danska delen av verksamheten har visat stora underskott under flera år.

Enligt företagsledningen beräknas en omstrukturering av den danska verksamheten kosta tre miljarder kronor och de har nu bett ägarna om ett kapitaltillskott. Nu diskuterar regeringarna i Danmark och Sverige hur de ska ställa sig till räddningsplanen. Kärnfrågan gäller vem som ska stå för förlusterna – båda ägarna eller bara den danska staten. (News Øresund)