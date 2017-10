Över 1 900 laxar fångades under årets säsong i Lagan

Laholm Slutsiffran landade på 1 905 laxar.

Därmed blev fångstresultatet för laxsäsongen 2017 den tredje högsta någonsin.

– Det har varit ett mycket bra år, säger Kenth Holmberg i Laholms Laxfiske.

Oron över att 2016 års bottenresultat med 453 fångade laxar skulle upprepas kom tidigt på skam.

Redan i början av augusti hade fjolårssiffran passerats och under de sista två månaderna har det nappat rejält i Lagan.

Inför sista dagens fiske hade 1 890 laxar rapporterats och under den sista dagen tillkom ytterligare 15 stycken vilket innebar totalt 1 905 fiskar.

Siffran överskuggas enbart av åren 2010-2011 då 2 477 respektive 3 506 laxar fångades.

– Det är ett kanonresultat. Vi var lite oroliga efter fjolåret men det var bra fiske redan i somras, säger Kenth Holmberg.

Laholms Laxfiske menar att det faktiska resultatet är högre. Alla fångster rapporteras inte – trots att det är ett krav.

– Det finns ett stort mörkertal. Jag uppskattar att ytterligare 8-10 procent till är uppdraget så det är nog en bra bit över 2 000, säger Kenth Holmberg som även arbetar som fisketillsynsman.

Orsaken till den finfina laxsäsongen beror enligt Laholms Laxfiske på vattenföringen och högre makter.

– Vi har han där uppe att tacka för det, säger ordförande Roland Gottfridsson.

– Nederbörden betyder så otroligt mycket och det var väl därför det var så dåligt förra året, säger han och poängterar att även kraftverksägaren Statkraft haft ett finger med i spelet.

– De har kunnat köra mycket vatten och de har också gjort det vid rätt tider, säger Gottfridsson.

Sammanräkningen av antalet sålda fiskekort är ännu inte gjord på grund av att försäljningsställena ännu inte gjort bokslut.

– Försäljningen av dagkort och tredagarskort har ökat så in i norden. Jag vet också att de som säljer även uppgett att det sålts många mer årskort i år än i fjol, säger Denny Bengtsson, ordförande i sportfiskeklubben Abborren.