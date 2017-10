En vändpunkt eller ett tillfälligt farthinder

Producenten Harvey Weinstein har blivit utesluten ur Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sammanslutningen som delar ut Oscarsstatyetter, med omedelbar verkan. Det är symbolisk handling, men kan bli viktig för hur filmindustrin fungerar framöver.

Akademin har aldrig tidigare stängt av någon för den här typen av beteende: inte Bill Cosby för våldtäktsanklagelserna, inte Mel Gibson för att ha misshandlat en flickvän och inte Roman Polanski, som begick sexuella övergrepp på en trettonårig flicka.

De senaste årens avslöjanden om Hollywoods kultur av sexövergrepp har visat att det har kunnat pågå ostört för att offren är rädda för att inte få behålla sina jobb om de anmäler och för social utstötning.

Regissören Sarah Polley beskriver i New York Times sitt eget möte med Weinstein, där han bad om sexuella tjänster, och reflekterar över om hon försummade en plikt i att inte rapportera honom. Som hon påpekar kommer konsekvensen av Weinstein-fallet inte att kunna bedömas förrän man ser om det leder till en förändring inte bara i anmälningsvillighet, utan i vad som händer med den som anmäler efteråt: går det att bli trodd? Hur svåra blir trakasserierna av anmälaren på internet och i andra fora? Det är en avgörande fråga för om Weinstein-fallet leder till det skifte i attityd som många hoppas och tror på och som kan fortplanta sig även till andra branscher än film och underhållning.

Martina Jarminder