VILLAVÄN. När Bo Björkander med råge passerat pensionsåldern lade han slutligen ner sin mäklarfirma. Men är man en aktiv karl, van vid att jobba, blir det strängt att gå hemma hela tiden. Efter ett år var han tvungen att skaffa något att göra. Och vad passar en pensionerad mäklare bättre än Villaägarnas Riksförbund?

Bo Björkander tar emot hemma på Ekorrstigen i Mellbystrand. Tillsammans med makan Birgitta huserar han i en om- och tillbyggd fritidsbostad, som kompletterats med några friggebodar för att utöka boytan ytterligare.

För LT:s reporter ger huset inuti intryck av att vara betydligt större än utanpåverket avslöjar. Det märks att makarna Björkander gillar att ha det prydligt och ombonat; husets utrymmen är omsorgsfullt utnyttjade.

Fastigheten köptes redan 1991, då de bodde Gnosjö, och 2004 beslöt de att bosätta sig permanent i Laholms kommun. Det tog ytterligare några år innan huset var färdigrenoverat och vinterbonat, och 2007 gick så flyttlasset från Småland till Halland.

Tillsammans med hustrun hade Bo Björkander i Gnosjö drivit Björkanders Fastighetsbyrå ett tiotal år närmast före pensioneringen. I samband med flytten lade han ner verksamheten och året därpå avslutade han firman.

Det gick ett år, sedan kände han att ett stort behov av att åter jobba med något och sökte då sig till intresseorganisationen Villaägarna. Med hans bakgrund låg det nära till hands, tror Bo Björkander.

– Villaägarna är helt opolitiskt. Vi jobbar centralt och lokalt för att villaägare ska få bättre villkor, säger han.

– Gemene man vet oftast inte vad vi sysslar med. De tror inte att det är sant, när de hör att man som medlem kan vara med och påverka skatter eller uttag av avgifter för vägar och belysning.

Villaägarna är också remissinstans för kommunens byggplaner.

– Vi pratar med folk som bor där det ska byggas nytt, till exempel här i Mellbystrand, säger Bo Björkander.

– Centralt tittar vi just nu på prisnivån på nätavgiften för el, gatukostnader med mera.

Efter ett par års engagemang blev han ordförande i lokalföreningen Södra Halland, och lägger nu sammanlagt minst en dag varje vecka på ideellt arbete till egnahemsägares fromma.

Under åren som ordförande har Bo Björkander förändrat arbetssättet i styrelsen. Han har systematiserat och organiserat mötesagendan och verkat för tätare samarbete och livligare diskussion ledamöterna emellan.

– Jag har också velat att man ska ge tillbaka till medlemmarna lite av de pengar som kommer in via medlemsavgifterna. Till exempel bjuder vi sedan i fjol på gratis entré på bomässan. Detta är något man tagit till sig även centralt, där man tidigare till stor del fokuserat på att öka antalet medlemmar, säger han.

– Numera köper vi också in lite bättre giveaway-produkter, såsom pennor och annat, för att ge bort vid årsmöten, events med mera.

För sitt arbete har Bo Björkander uppmärksammats med diplom och guldnål.

– Ja, det har gått bra för oss, säger han och ler.

Namn: Bo Björkander

Ålder: 77 år

Född: Mörsil, Jämtland, men uppvuxen i Gnosjö

Bor: Mellbystrand

Familj: Hustrun Birgitta, som han firade guldbröllop med i fjol, samt dottern Anna, Värnamo, med familj.

Yrkesliv: Industriarbetare, sedermera administratör (löner, tidsstudier, personalansvar med mera) vid Åvikens Metall i Gnosjö; försäkringssäljare för Folksam; fastighetsmäklare, både som anställd och i egen regi.

Intressen: Älskar trädgårdsskötsel, tycker om att snickra och måla, åker gärna på utfärder tillsammans med hustrun för att upptäcka nya kaféer och restauranger.

Föreningsliv: Är ordförande i Villaägarna Södra Halland (innefattar Halmstad, Laholm och Hylte).