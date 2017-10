Nio mopsar från Laholm som tar Europa med storm

Det var för åtta år sedan som Ewa Ribbenblad och hennes man Christer köpte sin första mops.

– Vi hade ingen tanke alls på utställningar men så träffade jag hunduppfödaren Ann-Christin Eriksson, som fick mig att gå på en utställning i Örkelljunga, sedan den dagen blev jag fast, säger matte Ewa Ribbenblad.

Det var bara början. Numera har paret ytterligare åtta mopsar i hemmet, som man köpt från Sverige, Norge, Tjeckien, Italien, Brasilien och Ryssland.

– Jag älskar plattnosade djur. Mopsar smittar bara av sig. De är helt underbara sällskapshundar. Man kan jämföra mopsarna med chips, för när man väl tagit en bit så kan man inte sluta, säger Ewa med glimten i ögat.

– Hundarna busar rätt friskt hemma och vill bara vara med husse och matte, säger hon och skrattar.

– Men väl ute på tävlingsbanan är de på bettet, säger Ewa.

Vilket har gett stora framgångar på Europas hundställningar.

Hela husets väggar och husbilens är täckta av rosetter och pokaler från hundutställningar över hela Europa, som de nio mopsarna i Laholm tagit hem genom åren.

Alla mopsar har bidragit med sitt strå till stacken och kan titulera sig som champions, men hundarna måste ha fyllt två år för att få ställa upp i en sådan tävling. Tre av dem har mer än tillräckligt med poäng men är inte 2 år ännu så de får vänta lite med sina titlar.

– I början fyllde vi väggarna över trappan men när de vann ännu mer visste vi inte var vi skulle hänga alla rosetter. Det finns inte många väggar kvar att fylla, säger hon och skrattar samtidigt som hon blickar ut över inredningen.

– Även hunddagiset där de nio mopsarna vistas när vi arbetar har fyllts med rosetter, säger hon vidare.

Hunduppfödaren Ann-Christin Eriksson, som tragiskt gick bort för ett tag sedan har sammanlagt haft ett 50-tal mopsar som lyckades bli champions.

För att hedra hennes minne bestämde sig paret Ewa och Christer Ribbenblad att föra kennelnamnet Pugwamps vidare.

– Hon var min bästa vän och har lärt mig allt jag kan om mopsar, berättar Ewa.

Utöver de nio hundarna hemma har man fyra mopsar ute på foder.

– De har gjort sitt ute på tävlingsbanan och har det bra hos sina familjer, berättar Ewa.

Senast de gav sig iväg i husbilen var till Polen för en hundutställning med alla nio mopsarna. Det var väl att de tog med husbilen för det blev travar av rosetter och pokaler med hem.

Sammanlagt fem ”Best in show placeringar, samtidigt kvalificerade sig tiken Princess för den största internationella hundutställningen i London, som arrangeras i mars nästa år. Hon ligger tvåa i Sverigeligan med antal poäng för 2017

Den yngsta mopsen Pim-Pim, fem månader, får ännu inte tävla nationellt, eftersom valpar måste vara sex månader gamla för att få vara med i Sverige. Denna gräns finns inte i Europa. Så på fyra starter har hon blivit ”Best in show” internationellt i Danmark och Polen.

Dessutom lyckades Zoomzoom vinna Toystar för sällskaps i Polens främsta tävling i Lodz.

För att lyckas med den bedriften ska man först vinna mot samma ras för att sedan möta alla hundrasers vinnare. Då blir hunden utsedd till Best in show”.

– Fyra vinster av fyra möjliga är helt sjukt. Men sedan vet man inte om hon utvecklas åt fel håll i framtiden, men vi är glada att få vara med om detta, säger en stolt matte, som ser framemot nya utställningar med sina mopsar.

– Men det är trots allt lite galenskap i det här också, men vi älskar dem så, avslutar hon.