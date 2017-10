Befarat jämn match blev utklassning

HANDBOLL Marcus Artursson fruktade att det skulle bli en hård och jämn batalj borta mot Lundagård.

Jämnt var det, i en kvart. Sedan inleddes krossen.

– Har man ett sådant här lag med sig in mot mållinjen blir det livsfarligt, säger Artursson.

Matchfakta div 3 södra, herr

KFUM Lundagård-HK HÖK 19-37 (13-20)

Mål Hök: Robin Eriksson 7, Pontus Johansson 7, Peter Carlstrand 5, Petter Persson 4, Johan Svensson 3, Adam Svensson 3, Jesper Johnson 3, Nils Ljungberg 2, Arvid Adolfsson 2, Viktor Bertilsson 1

Lundagård spelade långsamt, växlade tempo och gjorde mål. Hök har av hävd haft svårt med sådant spel, och hade det också under söndagen. Åtminstone fram tills man gick ut i ett offensivare försvar efter dryga kvarten. Då var ställningen 10-10. I halvtid hade Laholmslaget glidit ifrån till ledning 20-13.

– När vi kom ut i ett offensivare försvar var det inget snack om det. Vi tröttade ut dem rejält med det spelet, och när de tvingades byta in b-uppställningen visste vi att det var avgjort, säger Höktränaren.

Medan Lundagård tröttnade malde Hök på med oförminskad frenesi.

– När vi har medvind och de motvind, då tuggar killarna bara på. Vi får räddningar, vi snor bollar och kontrar. Och motståndarna blir bara tröttare och tröttare. Sju, åtta minuter in på andra halvlek kändes det att det var kört för dem, säger Artursson.

Med kvarten kvar gick Hök från 17-27 till 17-34 på åtta minuter.

Höktränaren lät samtliga spelare delta, inklusive båda målvakterna. Och alla utespelare noterades i målprotokollet.

– Vi genomför hela matchen fram till slutsignalen på ett bra sätt. Vi slarvar inte bara bort slutminuterna fast vi är i stor ledning. Annars är det lätt att det blir pannkaka i slutet när man dragit ifrån så här, men nu kan vi i stället i lugn och ro testa våra spelval, säger Artursson.

Nästa match är först om två veckor då man tar sig an Ystadpågarna på bortaplan. Sedan dröjer det mer än en månad till nästa seriematch.

– Vi har lagt in en träningsmatch mot Halmstads division 2-lag den 11 november, men försöker få till ytterligare en match under uppehållet.