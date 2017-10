Eli-Marie byggde sig ett helt nytt liv i Laholm

framåtanda. Hon var inte ens 40 år när maken dog. De fick drygt sex år tillsammans innan han gick bort i komplikationer efter en enkel operation. Dottern var fem år. Hur klarar man en sådan förlust?

– Det är sådant man överlever, om man tänker på att man måste leva vidare, säger Eli-Marie Seligmann, 90 år idag.

I år är det 50 år sedan hon förlorade sin make, Mästockasonen Helge Karlsson. Hon hade träffat honom i sitt fäderneland Norge, på en folkhögskolekurs i litteratur. Tycke uppstod, de gifte sig och Eli-Marie Seligmann flyttade med honom till Sverige. Makarna bosatte sig i Falköping, då han fick tjänst som kommunchef i Gudhems kommun.

– Kommunen hade byggt ett nytt hus till oss. Helge var efterfrågad, då det var ont om socionomer, säger hon.

– Efter hans död fick jag och vår dotter Sonja bo kvar i huset i tre månader, sedan var vi tvungna att flytta.

Eli-Marie Seligmann stod nu ensam med den lilla flickan, i ett nytt hemland, och behövde snabbt bestämma sig för hur hon ville att framtiden skulle gestalta sig. Sorgen var hon också tvungen att hantera.

– Men det är sådant man överlever, om man bara inte faller ihop utan tänker på att man måste leva vidare, säger hon sakligt.

Eli-Marie Seligmann beslöt sig för att stanna kvar i Sverige och bosätta sig i Laholm, för att dottern skulle få vara nära sin pappas släkt i Mästocka.

– Om jag flyttat tillbaka till Norge och min hemort Ålesund, hade Sonja tappat kontakten med släkten i Sverige, säger hon.

– Min familj i Norge hade vi ju liksom ändå kvar.

Tidigare besök i Laholm hade fått Eli-Marie Seligmann att bli förtjust i den mysiga lilla staden och hon tänkte att det nog skulle bli bra att bo här.

Svågern Sten Karlsson hade henne i kö på en tvårumslägenhet i Laholm, och under tiden bodde hon och Sonja i en tvåa i Halmstad. Men den kändes för liten och hon ville hellre ha en trea.

– Så jag gick in på Laholms Sparbank och sa till bankdirektör Folke Willstrand, som också var ordförande i bostadsstiftelsen, att jag hade arvet efter min make på ett konto i Falköpings Sparbank, säger hon.

– Jag kunde tänka mig att flytta pengarna till Laholms Sparbank om jag fick en bra lägenhet här. ’Vänta lite, jag ska bara gå och hämta ritningarna’ sa han.

Eli-Marie Seligmann skrattar vid minnet, men säger samtidigt att hon kände äkta lycka den dag hon klev in genom dörren i den nybyggda lägenheten på tredje våningen på Hällebäcksvägen. Här har hon nu bott sedan sommaren 1968 och kan inte nog prisa Laholm och den miljö, i vilken hon och Sonja skapade sig ett nytt liv efter sin tunga förlust.

Dottern började lekskolan, Eli-Marie Seligmann tog lektioner i svenska och fick så småningom jobb på Laholms Tidning.

– Jag klev in och presenterade mig, berättade att jag jobbat på lokaltidning i Norge och erbjöd mig ta hand om något enkelt, som bildarkivet.

De första åren var redaktörerna Björn Hellberg och Stellan Sturesson ett stort stöd, menar hon. Arbetsuppgift lades till arbetsuppgift och snart var Eli-Marie Seligmann ansvarig för familjenotiser, kalendarium och den nyskapade ”Firarspalten”, som då var gratis och mycket populär.

– Vi fick brev i stora högar. Alla älskar ju att se sitt namn i tidningen, säger hon.

– Jag kommer också ihåg det året då rekordmånga gifte sig (1989, på grund av ändringar i änkepensionen, red:s anm.) och vi knappt fick plats med alla bröllopsbilder.

Eli-Marie Seligmann stortrivdes med sitt jobb. Hon blev kvar fram till pensioneringen, och faktiskt ytterligare några år efter den.

När hon flyttade till Laholm kände hon ingen i staden utöver makens släkt. Under åren, och genom sin arbetsplats, har hon fått flera nära vänner. Ledig tid har alltid ägnats åt umgänge med dem och med dottern.

På somrarna vistades Eli-Marie Seligmann tidigare i en stuga – som dottern nu övertagit – i Mellbystrand.

Genom alla år har också en annan plats funnits i hennes hjärta:

– Jag visste inte om att Glänninge sjö existerade innan vi flyttade hit, men sedan vi upptäckt den gick jag och Sonja dit varje dag. Hon sa det var som att vara vid en sommarstuga, säger Eli-Marie Seligmann.

– Det är världens lycka att bo vid Glänninge, med skogen runtomkring. Det är ju fantastiskt! Vi hade hundar innan, och gick alltid runt sjön med dem.

Eli-Marie Seligmann har fortsatt sina promenader längs vattenkanten ända fram till för några år sedan, då hon drabbades av sjukdom. Numera orkar hon inte ta sig så långt.

Ett fint sällskap på dagarna är därför radion.

Man kan leva ett helt liv med P1, menar hon och visar upp en liten fickradio.

– Jag har den alltid med mig och lyssnar gärna på morgonen om jag vaknar tidigt och på förmiddagarna. Radioföljetongen diskuterar jag med min väninna Britt Henriksson och middagen äter jag i sällskap med Nordegren och Epstein, säger Eli-Marie Seligmann, som inte känner sig bitter över att ha drabbats av rörelsesvårigheter på ålderns höst.

– Jag har fått vara frisk i så många år, säger hon.

– Allt har ordnat sig här i Laholm och jag har varit så lycklig här.