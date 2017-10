Billing ensam under par inför finalvarvet

Jesper Billing under sitt besök på ”Gåsen” i Skogaby den gångna helgen. FOTO: Johan W Jönsson

ÅHUS Jesper Billing är i vinnarhålet inför Swedish Golf Tours finaltävlings avslutande varv. Han har ett slag ner till tvåan, och ytterligare tre till trean.

Men att räkna hem en topp två-placering redan nu gör han inte.

– Det går inte att göra på en bana som den här, säger förre Skogabygolfaren.

Den gångna helgen var Jesper Billing tillbaka på sin gamla hemmabana Skogaby GK för den årliga gåsagolfen. Nu, några dagar senare, är han i ledningen av den nordiska tourfinalen.

72 slag under torsdagens runda placerade honom på en fjärdeplats. 67 under fredagen, tävlingens bästa varv, tog honom till ensam ledning.

– I går (läs: i torsdags) var det brutalt, både när det gäller banan och vädret, säger Billing.

– På pappret är par på 70 slag, men egentligen är det 72. Hål ett och tio är långa, och det är bara i bra medvind man kan räkna dem som par 4, säger han.

Taktiken är lika enkel i teorin som svår i praktiken: spela enkelt.

– Det är höstgolf, och det gäller att hålla sig på gräs från tee. Gneta är nog ordet som beskriver spelstilen bäst. Det lämnas inga marginaler åt skönspel, utan man måste försöka spela med lite marginaler, säger Billing.

Inga chansningar då?

– Nej, det finns inget utrymme för hjältegolf. Det var det jag försökte med på hål 15 under första varvet, och då blev det en dubbelbogey direkt.

Jesper Billing är efter två dagars spel den ende som ligger under par totalt (-1), och av 60 spelade varv på banan har bara fem varit under par, där Billings -3 från fredagen varit det bästa.

– Det var länge sedan vi spelade en bana som var så här tuff. Du måste vara inställd på att det blir bogeys och inte tappa modet. Det finns birdiehål, du får någon chans och får försöka nypa den. Sedan är det bara att kämpa igen.

Under lördagen går han ut i ledarboll med tvåan Niklas Lemke (par) och två amatörer, eftersom det samtidigt är en ProAm-tävling som spelas.

– Det blir väl tionde, femtonde ledarbollen i ordningen så det är inga nerver. Men det är lite speciellt att ha amatörerna med sig och spela fyrboll, säger Billing.

Spelar det någon roll att ligga ett slag före eller efter till sista dagen?

– Nej. Ett slag är ett halvt hål på en sådan här bana. Men de kan knappt sätta flaggorna svårare än de redan gjort, så det är bara att gneta på och försöka hålla bollen lågt i vinden, säger Billing.