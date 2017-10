Smycken stals vid balkongräd

Våxtorp Inbrottslarm är bra för att skrämma bort inbrottstjuvar.

Ännu bättre är att ha larmet påkopplat – i hela huset.

I onsdags eftermiddag bröt en tjuv sig in i en villa, via balkongvägen, på Tjädervägen i Våxtorp.

Villan var larmad men larmet var inte påslaget i sovrummet på andra våning.

Om tjuven kände till detta förtäljer inte historien men klart är att gärningsmannen tog sig in i sovrummet på andra våning efter att först ha ”lånat” en stege av brottsoffrets granne.

Intressant i sammanhanget är att tjuven enbart rört sig i sovrummet. Hade hen rört sig i andra delar av villan hade larmet utlösts.

Sovrummets lådor och skåp har tömts på värdesaker däribland ett smyckesskrin innehållande ett okänt antal smycken samt kläder.

Polisen har i nuläget inga spår efter gärningsmannen.