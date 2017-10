”Några minuter från fullt utvecklad brand”

Under torsdagsförmiddagen var det många laholmare som passerade förbi butikerna Dahlqvist Foto och Chokladhuset Cacáo som brandhärjades under natten till torsdag. Utvändigt är skadorna begränsade men invändigt är förstörelsen i det närmaste total. Foto: Rickard Gustafsson

Laholm Butikerna Dahlqvist Foto och Chokladhuset Cacáo fick svåra skador i en brand sent under onsdagskvällen.

Men tack vare ett snabbt och lyckosamt ingripande av räddningstjänstens FIP (första insatsperson) kan stora delar av Hästen-fastigheten vid Stortorget ha räddats undan total förstörelse.

– Vi kom precis i rättan tid, säger Michael Bengtsson, insatsledare på räddningstjänsten i Laholm.

Klockan 23.09 på onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till en brand på Stortorget i Laholm.

Vittnen som larmade SOS Alarm berättade att de såg lågor slå ut från byggnaden och att det var mycket rök.

– Man vet aldrig vad det är som väntar innan man kommer fram. Men vår förste person på plats (FIP) gjorde en perfekt första insats, säger insatsledaren Michael Bengtsson till LT.

Rökutvecklingen i byggnaden var stark när FIP:en tog ett snabbt beslut att borra ett hål i dörrkarmen och därefter sköt han in pulverskum in i butiken.

Det stoppade brandens framfart innan räddningstjänster från Laholm, Våxtorp, Halmstad och Båstad anlände.

–Därefter gick Laholm in från framsidan med rökdykare medan Våxtorpsstyrkan bevakade baksidan av butiken, säger Michael Bengtsson.

Under tiden evakuerades en familj som bodde i lägenheten ovanför de båda butikerna.

– Familjen tog sig ut själva men kvinnan i grannlägenheten (ovanför Roffes gatukök) fick vi väcka, berättar Michael Bengtsson.

Under tiden small rutorna på baksidan av butiken på grund av hög värme och rökgasutveckling vilket syresatte branden.

Vid den tidpunkten hade dock räddningstjänsten full bemanning, cirka 20 man, och hade god kontroll.

Michael Bengtsson beskriver den gamla fastigheten som svårsläckt och att det kunde fått katastrofala följder för kvarteret och innerstaden.

–Några minuter till så hade det blivit en fullt utvecklad brand, det är min bedömning. Som tur var klaffade allt.

Enligt Bengtsson är det för tidigt att fastställa orsaken till branden.

– Jag har ingen aning om var den startade mer än att det var i fotobutiken.

Christian Samdell, biträdande förundersökningsledare på laholmspolisen, berättar att en utredning gällande grov mordbrand har inletts under torsdagen.

– Det är rubricerat som grov mordbrand men det finns ingen misstanke om att den ska vara anlagd.

Båda butikerna ska ha blivit totalförstörda invändigt och enligt polisanmälan uppgår värdet på inventarierna till ett par miljoner.