Oktoberfest i Laholm med wurst och bier

Carolina Johansson på The Golden Pearl, puben på Laholms Stadshotell, lockar med ett leende och äkta – godkänt – Oktoberfest-öl.Foto: Tina L Bengtsson

Tradition. Immande ölglas, taktfast musik och ett jättelikt tivoli. Varje år lockas miljoner besökare från jordens alla hörn till Oktoberfest i München. Vi svenskar har tagit festen till våra hjärtan och i Laholm kan man fira med såväl wurst och bier som joddling och umpa-umpa.

Under två veckor i september och oktober utgör München skådeplatsen för världens största folkfest, som årligen drar över sex miljoner besökare. Idag förknippar de flesta svenskar Oktoberfest med öl och bayersk umpa-umpa-musik. Vad få vet är att festligheterna har sin upprinnelse i bröllopet mellan den bayerske prinsen Ludvig (senare Ludvig I av Bayern) och prinsessan Therese av Sachsen-Hildburghausen.

De unga tu gifte sig 12 oktober 1810 och firades fem dagar senare med en hästkapplöpning på en äng, Theresienwiese, som döpts efter prinsgemålen (efter detta namn kallas festen i folkmun för die Wiesn). Denna kapplöpning blev en årligen återkommande tradition, även om den 1813 ställdes in på grund av Napoleonkrigen.

Staden München övertog 1819 formellt ansvaret för arrangemanget, som så småningom kom att erbjuda mer nöjesfältsbetonade lockelser, som kägelbanor, klätterställningar och dansbanor. Först 1880 tillät myndigheterna att det serverades öl i anslutning till festen, men därefter tog det inte många år förrän de tillfälligt uppresta ölhallarna hade blivit festens huvudattraktioner.

Endast öl från sex godkända bryggerier får serveras. Drycken måste komma från trakten och uppfylla de tyska renhetslagarna (Reinheitsgebot, ett skyddat traditionellt tillverkningssätt). Ölserveringen får inte börja förrän stadens borgmästare – den nuvarande heter Dieter Reiter – tappat den första ölen prick klockan 12 den första lördagen under evenemanget, och utropat O’ zapft is’ (Det är tappat’).

Förutom öltält och ett jättelikt tivoli är den stora paraden sedan 1835 en av huvudattraktionerna under Oktoberfest. Paraden, som är en av världens största i sitt slag, har 8000 deltagare uppdelade i olika grupper, alla klädda i historiska dräkter av skilda slag.

Oktoberfest har efterhand tidigarelagts och hålls nu alltid under 16 dagar, huvudparten förlagda i september, med avslutning den första söndagen i oktober. I Sverige finns däremot ingen riktig styrsel, varför krögare och festarrangörer har sina egna evenemang lite när det passar dem under augusti, september och oktober.

– Alltihop är lite svenskifierat här, säger Andreas Toresson, krögare på Strandhotellet i Mellbystrand, som ordnat Oktoberfest de senaste sex-sju åren.

– Vi gör utifrån vad svenskar gillar men försöker skapa en atmosfär som kommer nära den riktiga festen i München.

Han serverar givetvis korv, surkålssallader, kyckling, fläskkött och annan tysk mat – i svensk tappning – men i år ligger fokus på musiken. De norska artisterna Polka Björn & Kleine Heine står för underhållningen och hela evenemanget är ett samarbete mellan Kultur i Halland, Laholms Konsertförening och Strandhotellet.

– Tack vare samarbetet kan årets fest bli mycket större, säger Andreas Toresson.

The Golden Pearl, puben på Laholms Stadshotell, ordnar i samband med en av sina ölprovningar också Oktoberfest. Sommelierkollegerna Simon Axéll-Thor och Thommy Lundström guidar genom ölvärlden och därefter blir det tysk buffé som avslutas med apfelstrudel.

– Detta är första gången för oss, säger Carolina Johansson, en av dem som driver puben.

– Vi har köpt in stora ölglas, hattar och dekorationer och hoppas att det ska bli lyckat.

Även här blir det musikunderhållning: Onkel Emil und die Kids spelar umpa-umpa för att bidra till feststämningen.