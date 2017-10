”Ice” kunde inte säga ja till HBK

Fotboll Isak Pettersson lämnar Veinge och Halland för att gå vidare i sin fotbollskarriär. ”Ice” har varit Halmstads BK:s bästa spelare i år, och han vill stanna på Allsvensk nivå, minst.

– Efter den här säsongen känner jag att jag hör hemma på den här nivån, säger den 20-årige målvakten till LT-sporten.

HBK:s målvakter Pettersson och Malkolm Nilsson satt båda på utgående kontrakt. Det gjorde att klubben satt i en rävsax. Vågade man vänta ut Isak och riskera att tappa även Nilsson? Nej. Målvakterna fick en deadline till att lämna besked och från Petterssons sida blev det nej till HBK.

– Jag kunde inte säga ja och då fick det bli ett nej. Jag har inget annat klart men det finns intresse. Nu när jag har tagit det här beslutet känns det ändå bra, säger Pettersson.

LT: Du står nu utan kontrakt med någon klubb. Tänk om du skadar dig?

– Det är en risk jag får ta. Jag får vara försiktig. Men jag har ändå visat vad jag går för under den här säsongen och känner mig trygg i det.

Isak är bara 20 år gammal. Speltid är A och O. En startplats i Superettan är betydligt mycket mer värd än en bänkplats på högre nivå.

– Jag vill spela nästa år. Det är mer eller mindre ett måste. Och hur stora chanser jag har till speltid i den klubb jag går till måste så klart noga värderas in.

Det finns intresse lite varstans ifrån.

– Jag vill inte gå in på några klubbar. Men det är ett antal olika som har hört av sig.

LT: Både från Allsvenskan och utlandet?

– Från olika håll ja.

LT: Var vill du spela, om du får välja?

– Det är inte så noga var. Det viktigaste är att jag hamnar i en miljö där jag kan utvecklas och där folk tror på mig.

– Sedan är det så klart viktigt att jag passar in i det lag där jag ska spela. Jag kan inte bara spela dunka-fotboll.

LT: Östersund spelar i Europa och spelar underhållande fotboll.

– Haha, de spelar fin fotboll… Men jag kommenterar inga klubbar i övrigt.

Norrköping med förre HBK-tränaren Jens Gustafsson som manager lade ett bud på Isak i somras som HBK tackade nej till. IFK tros fortfarande vara en av de föreningar som är intresserade av Isaks tjänster.

Att Pettersson tackade nej till en fortsättning i HBK innebar också i förlängningen att nuvarande andremålvakten Malkolm Nilsson skrev på ett nytt treårsavtal med klubben och nästa år blir uttalad förstemålvakt.

LT: Finns det inte en risk att de låter honom känna på det under resten av matcherna när du ändå ses som förlorad?

– Jo, så kan det vara. Vi ska prata mer om det under fredagen. Det finns en risk att de satsar på ”Malle” nu. Men jag har fått 26 matcher i allsvenskan i år.

– Får han chansen kommer jag att stötta och pusha honom. ”Malle” är inte bara en duktig målvakt. Han är också en av mina närmaste vänner i laget.

Hur blir det att lämna Veinge och Halmstad?

– Det som blir tuffast är att flytta från familj och vänner. Det är en utmaning och jag gillar utmaningar. Jag tror och hoppas att det kommer att gå bra, avslutar Isak Pettersson.