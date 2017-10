Sydafrikansk skola på besök

Hjörnered Fyra elever och deras lärare från Sydafrika besöker nu Lagaholmsskolan genom ett utbytesprojekt.

– Skolan här har mer teknik, än min skola hemma, säger Alish Hardy, 16, från Sydafrika.

I söndags var lärare, elever, föräldrar och syskon i Hjörnered för att paddla kanot, grilla korv och tävla i olika lekar. Lagaholmsskolan har under flera år haft ett utbytesprojekt med Sydafrika.

Alish Hardy från Dewildt, en mindre by på landsbygden utanför Brits, bor just nu hemma hos Asta Andersson och hennes familj.

– Sverige är väldigt kallt, här finns mycket träd och jättevacker natur, säger Alish Hardy, som var både glad och lite nervös inför besöket i Laholm.

I skolan har eleverna fått diskutera likheter och olikheter mellan de båda länderna och kulturerna. I Sydafrika bär ungdomar skoluniform i skolan, till skillnad från här.

På många ställen kan barn och ungdomar inte heller gå hem själva från skolan, eftersom att kriminaliteten är mer utbredd.

– Det gör att man tänker på vilka förmåner man har, säger eleven Thea Petersson.

– Det måste vara svårt där att inte kunna röra sig fritt, tillägger Meja Olsson.

Eleverna från Sydafrika stannar i en vecka och under dessa dagar är det mycket som ska hinnas med. Bland annat har de varit på älgsafari, lagat mat ihop och även besökt en svensk återvinningscentral. Lagaholmsskolan jobbar med hållbar utveckling, minoriteter och demokrati. Därför ville man passa på att visa upp den svenska modellen av sopsortering.

– För oss är det naturligt att sopsortera, men de gör inte det och undrade hur det kan fungera trots att ingen får betalt. Här går skattepengar till det, men det tankesättet finns inte där på samma sätt, säger Sofie Bergman, lärare på Lagaholmsskolan.

Syftet med utbytet är också att eleverna ska få möjlighet att tala engelska.

– Språket flyter på mer och mer. Jag tror att alla har kommit över den där tröskeln, säger Sofie Bergman.

Till våren är det dags för fyra elever på Lagaholmsskolan att åka ner till Sydafrika och hälsa på där. Meja Olsson är en av de som ansökte om att få åka med och som valdes ut.

– Jag har inte hunnit tänka så mycket på det än. Men de har sagt att de vill ta med oss på safari, säger Meja, som ser fram emot resan till Brits i Sydafrika.