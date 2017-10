Stark upphämtning av LFK

Fotboll Laholms FK:s U17-lag avslutade säsongen i division 1 med att kryssa mot Ängelholms FF. LFK hämtade upp 3-1-underläge till 3-3 i andra halvlek.

– Skönt att avsluta med en sådan upphämtning och att få en poäng med oss, säger LFK:s tränare Mats Johansson.

Matchfakta Division 1 sg, U17

Ängelholms FF-Laholms FK 3-3 (1-1)

Mål LFK: Adam Vernersson, Drilon Djinovci, Melvin Sjöland

Domare: Thomas Engvall. Åstorp

Förutsättningarna var tuffa för LFK inför matchen. Fyra startspelare från förra omgången saknades av olika anledningar. Tunga namn i Anton Wennström, Lucas Ragnarsson, Felix Pettersson och Noah Törnkvist.

– Det blir alltid lite rörigt och oroligt när det blir mycket förändringar inför en match. Men nu klarar vi av att ha några spelare borta. Det gjorde vi inte i början av säsongen, säger Johansson.

LFK gjorde det bra i den första halvleken och var där det spelförande laget. Ändå var det Ängelholm som tog ledningen.

Duktige Adam Vernersson kvitterade dock när hans hörna skruvades direkt i mål till 1-1.

Det var kallt och blåsigt på Valhallas konstgräs.

– Det förstör delvis matchen att det blåser så. Det blir väldigt svårspelat. Men killarna gör ändå det bra och så gott de kan, säger Johansson.

I den andra halvleken blev det tufft för Laholm. Ängelholm tog över matchen och gjorde 2-1 på hörna. Bollen damp ner i straffområdet och en ÄFF:are kunde komma först och nicka in bollen.

– Där blir det lite för passivt och vi står mest och tittar.

Hemmalaget gjorde även 3-1 efter ett inspel och det såg tungt ut för LFK.

– Vi blir ganska rejält tillbakapressade och de skapar för något mål till. Efter 3-1 var det tufft, men vi sa att vi väntar lite sedan ändrar vi om och kör, säger Johansson.

LFK gick upp på tre anfallare och tryckte upp laget. ÄFF hade väldeliga problem att få fatt på Melvin Sjöland.

”Melle” drog upp ett anfall på högerkanten och spelade in till Christian Sgariglia som avslutade och på returen höll Drilon Djonvci sig framme och gjorde 2-3.

– Jättekul för Drilon att få komma in och göra mål efter sin skada. Han har gjort tre inhopp. Vi går varsamt fram med honom, säger Johansson.

LFK hade bud på en utjämning och med ett par minuter kvar att spela kom den när Viggo Dahl hittade Sjöland på straffområdeslinjen. ”Melle” slog sin gubbe och placerade in 3-3 till vild glädje bland LFK:arna.

LFK fick ett läge att avgöra matchen men var absolut det lag som var mest nöjt med poängen.

– Som det blir är det ju väldigt skönt att vi kan få med oss ett kryss i den här matchen. Det blir en positiv avslutning med den här upphämtningen.

– Ängelholm är bättre än oss i andra halvlek och har tryck och skapar chanser. Men som helhet med vår första halvlek och avslutning på matchen så känns 3-3 som ett rättvist resultat.

Nykomponerade mittbacksparet Viggo Dahl och Fabian Bader samt innermittfältarna Adam Vernersson och Melvin Sjöland kvitterar ut högst betyg efter matchen.

Matchen mot Ängelholm var säsongens sista för LFK:s U17-lag.

– Vi tar 18 poäng på 18 matcher. Det är godkänt med en poäng i snitt efter förutsättningarna.

– Vi hade det tufft med mycket skador och skavanker in bit in i säsongen och när vi fick ändra för mycket i laget höll det inte riktigt i början.

Johansson tycker att laget har utvecklats.

– Det är bra motstånd i den här serien. Vi har växt in i det och blivit bättre och bättre. Nu kan vi vara utan några spelare och ändå göra det bra. Bottennappen mot Öster och Kalmar på bortaplan var med decimerat manskap.

Just Kalmar vann serien fem poäng före Lödde och sex före Öster.

Om någon vecka börjar en ny kull med LFK-spelare kvala till division 1.