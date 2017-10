Laholmarna utslagna i kvalet

Hampus Axelsson låg ett tag så bra som delad trea under kvaltävlingarna på Vasatorps GK öster om Helsingborg. Men under eftermiddagen sjönk han sakta men säkert i resultatlistan, och missade chansen till avancemang med två slag. För klubbkamraten Simon Henriksen var marginalerna ännu mindre på Rya GK. FOTO: Lars-Åke Englund

VASATORP/RYA Ett respektive två slag. Så nära var Simon Henriksen och Hampus Axelsson att få spela särspel om fortsatt kval till nästa års Swedish Golf Tour. Men nu är säsongen i stället över.

Det är en sammanbiten Hampus Axelsson som puttar i den sista bollen för bogey på första kvalsteget till Swedish Golf Tour. Efteråt är det både bildligt och bokstavligt en lång promenad tillbaka till klubbhuset.

– Det känns surt. Spelet kändes bra under förmiddagen, men inte i eftermiddag, säger Axelsson.

För de kvalande på Vasatorp blev det en stympad runda under onsdagen. Därför var det många som fick slutföra första dagens varv under torsdagen innan alla bollar startade strax efter lunch runtom på banan.

Hampus Axelsson gick onsdagens nio hål på +1 och låg efter detta bra till i resultatlistan. Ännu bättre skulle det bli när han gick på par resterande nio hål på första rundan, och sedan efter fem hål var tillbaka på banans par. Vid det laget låg han delad trea.

Men det var innan han på fyra raka hål slog tre bogeys och en dubbelbogey.

– Järnslagen har inte fungerat på två år. Det känns mer som tur när det blir ett slag som funkar. Under eftermiddagen handlade det mycket om att försöka rädda par, och det funkade till en början, säger Axelsson.

Under hans sista nio hål blev det en birdie, men också fyra bogies. Resultatet gjorde att han tappade i resultatlistan och till slut landade på en delad 22:a plats. De 14 bästa på varje kvalbana gick vidare till steg två (av totalt tre kvalsteg), och för att vara med i ett särspel om den sista avancemangsplatsen hade Axelsson behövt kapa två slag under tävlingen.

Inte heller Simon Henriksen hade marginalerna på sin sida där han kvalade på Rya GK. Kraftigt regn och kraftigare vindar tvingade deltagarna där att bryta onsdagens spel tidigt, och sedan korta ner tävlingen till 18 hål.

– I och med att det bara blev en runda blev det också mer slumpmässigt. Det gäller att ha tur just den dagen, säger Henriksen.

Det enda slag han hann slå under onsdagen skulle bli kostsamt sett till hela tävlingen.

– Jag slog mitt utslag när det var som allra värst och hamnade bakom ett träd. Sedan bröt de spelet, och efter att vi väntat några timmar bestämde dem sig för att det inte skulle bli mer spel den dagen. Hade de blåst av fem minuter tidigare så hade det varit perfekt för mig, säger Henriksen.

Nu fick han i stället börja torsdagen med att chippa ut bollen från läget bakom trädet och spela in sig på green. En treputt senare gav en tung inledning med dubbelbogey.

Trots den tuffa starten var Henriksen snubblande nära att åtminstone få spela särspel om den sista avancemangsplatsen. Med två hål kvar att spela låg han på den delade 14:eplatsen och puttade för birdie.

– Jag hade lite otur i slutet. På näst sista hålet hade jag värsta hålrullet för birdie, och på sista slog jag en drive där bollen la sig i bunkerkanten så att jag inte hade möjlighet att gå för green, summerar Henriksen som tvingades skriva upp en bogey på sitt sista hål.

Därmed missade han möjligheten att kvala vidare.

– Jag fick ett fullständigt omöjligt läge vid bunkerkanten, så tyvärr kunde jag inte göra något bättre. Rätt tråkigt faktiskt. Jag har spelat rätt mediokert i år, och då är det lätt att tappa tålamodet, men jag är ändå nöjd med min runda, säger Henriksen.