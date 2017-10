Bjöds på middag av kungen

Daniel och Catharina Sanjay Ohlsson, står på tur att hälsa på kungafamiljen efter landshövding Lena Sommestad. – Vi fick ett längre samtal med Silvia. Vi pratade om vad vi gjorde och hon berättade om sin familj och sina barnbarn, säger Daniel Sanjay Ohlsson, som var överraskad över hur personliga och närvarande medlemmarna i kungafamiljen var under middagen. Foto: TT

Laholm – Det var verkligen en upplevelse. Jag kommer aldrig att glömma det, säger Rolf Åkesson, ordförande i Knäreds forskarring och hembygdsförening som nyligen var bjuden på middag med kungaparet på det kungliga slottet.

Det är inte varje dag man får ett brev från hovet. Men i slutet av sommaren fick Margareta Lindgren, kommunens miljöstrateg, Rolf Åkesson, ordförande i Knäreds forskarring och hembygdsförening och Daniel Sanjay Ohlsson, kulturentreprenör, just ett sådant brev.

I brevet stod det att de tillsammans med sina respektive var inbjudna till Kungaparets Sverigemiddag på Stockholms slott den 22 september.

– Det kom en inbjuden ungefär en månad innan. Den var extremt formell. Det kändes jättestort och jag blev självklart jätteglad, säger Daniel Sanjay Ohlsson.

Lika förvånad blev Rolf Åkesson när han fick syn på sin inbjudan. Sverigemiddagen har funnits sedan 2013, och är ett tillfälle för kungafamiljen att uppmärksamma personer som gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Landshövdingarna i respektive län nominerar flera personer som de tycker ska uppmärksammas och hovet väljer sedan ut vilka som ska bjudas in. Någon motivering till varför de blev utvalda har de inte fått. Men alla tre har gjort mycket inom sina olika områden.

– Att de valde ut mig känns hedrande. Jag tror att det är just mitt kulturarbete som spelar in. Jag är vice ordförande i Hallands museiförening och sitter i styrelsen för Hallands konstförening, säger Daniel Sanjay Ohlsson.

Rolf Åkesson, som är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse, har i många år varit ordförande i Knäreds forskarring och hembygdsförening. Han har även varit engagerad i bevarandet av Bollaltebygget och Lottens hus.

– Det var väldigt, väldigt trevligt. Kungen och Silvia var väldigt lätta att prata med. De gick runt och pratade med oss alla, säger Rolf Åkesson, som var lite förvånad över att Kungaparet minglade runt bland gästerna efter middagen.

Margareta Lindgren, som är miljöstrateg, har i sitt arbete engagerat sig i flera naturvårdsprojekt i kommunen. Bland annat har hon varit en viktig kraft i arbetet med att återskapa strandhedarna i Skummeslövsstrand och Mellbystrand.

Gästerna som är inbjudna till Sverigemiddagen är representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv i Sveriges 21 län samt landshövdingar. Middagen har cirka 160 gäster och intas i Vita havet.