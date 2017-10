Strängt straff för Inter FC

Halmstad Matchen mellan IS Örnia och Inter FC fick brytas sedan en Interspelare attackerat Laholmsdomaren Mats Pettersson fysiskt. Nu döms klubben till böter och åläggs ordna med ordningsvakter på sina matcher under kommande säsong.

Pettersson, årets domare i Laholm 2016, bröt matchen vid 2-2 i den 75:e minuten sedan han visat ut en Interspelare (”solklart” rött, beskrevs utvisningen som av en spelare i matchen) och sedan blivit fysiskt attackerad av denne.

Nu har domen från Hallands FF:s tävlingskommitté kommit och Inter FC får ett hårt straff. IS Örnia döms som segrare med 3-0 och eftersom att det var andra gången som en funktionär fick avbryta match med Halmstad Inter FC (domaren som dömde Inter-Skottorp bröt den matchen i förtid då han fruktade för Skottorpsspelarnas säkerhet) får föreningen även böta 15 000 kronor.

Straffavgiften ska betalas in på Hallands FF:s bankgiro senast den andra november.

Inter FC ska även tillse att två ordningsvakter finns på plats vid representationslagets och utvecklingslagets matcher under perioden 2018-01-01 – 2018-07-15. Det gäller på såväl hemma- som bortaplan.

”Ordningsvakterna ska kontakta domaren 30 minuter före avspark och vara på idrottsplatsen efter matchen till domaren börjar sin resa hemåt. Det är för att garantera säkerheten för spelare och funktionärer. Detta med hänvisning till de två incidenterna under 2017.”, skriver tävlingskommittén i domen.

Spelaren som attackerade domaren förväntas bli avstängd under hela 2018 års säsong.

Halmstad Inter FC har två veckor på sig att överklaga beslutet. Överklagan ska ha inkommit till Hallands FF senast den 17 oktober.