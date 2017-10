Polisen gav aktuell brottsbild

Laholm Under en medieträff presenterade Hallandspolisens chef Mats Palmgren i går en lägesbild av situationen i länet.

Det finns områden där polisen blivit bättre men det finns också områden som oroar och där det krävs krafttag.

Dessutom är polisområdeschefen rejält orolig för vad som händer om häktet i Halmstad skulle försvinna.

Det är snart tre år sedan polisens 21 olika myndigheter blev en. Organisationsförändringen har fått utstå mycket kritik såväl externt som internt.

Hallandspolisens chef Mats Palmgren, som tillträdde i början av 2015, vill dock inte använda polisens nya organisation som en faktor för att bortförklara det som inte fungerat smärtfritt.

– Omorganisationen är över. Vi står inför andra utmaningar nu, inledde Mats Palmgren.

Tillsammans med lokalpolisområdescheferna gick han därefter igenom område efter område där polisen lyckats med sina insatser och där det finns problem och utmaningar.

Ett av de stora problemen är narkotikaanvändandet där flera av lokalpolisområdescheferna uttryckte stark oro för det som just nu sker i länet. Framförallt oroas man över att användandet går ner i åldrarna.

– Under min långa poliskarriär tror jag aldrig att det funnits så mycket narkotika som nu. Det är djupt oroande när vi påträffar 13-åringar som är påverkade av cannabis och amfetamin, säger Christer Bartholdsson, polischef i Falkenberg/Hylte och berättar att även priserna på narkotika just nu aldrig varit lägre.

Hans kollega i Halmstad/Laholm, Mikael Eliasson, bekräftar bilden och berättar att resurserna skulle behöva ökas.

Ett annat problem som växer är tillgången på vapen och ökad aktivitet av så kallad gängkriminalitet.

– Det är ett bekymmer, framförallt i södra Halland. Vi tar regelbundet vapen i beslag och vi har haft en rad skjutningar sedan i våras. Det är en grupp av unga vuxna som är brottsaktiva och skapar många problem för oss, berättar Palmgren.

Cykel- och verktygsstölder är ett annat stort gissel för polisen.

– När det gäller antalet cykelstölder per invånare ligger vi bland de högsta i Sverige. Där finns det mycket att göra.

Palmgren skickade också en uppmaning till hantverksföretagare.

– Stölder av verktyg drabbar ofta småföretagare och jag skulle verkligen vilja att hantverkare tänker på hur de förvarar sina verktyg.

Men Palmgren lyfte även fram positiva inslag, till exempel den satsning polisen och Trafikverket tillsammans gjort vid rastplatser utmed E6 där brottsligheten nästan utraderats.

– Vi är också inne i en positiv trend när det handlar om inbrott. Vi klarar upp allt fler brott men 50 procent av inbrotten sker av tillresta eller utländska kriminella och för att bli ännu bättre behöver vi hjälp från allmänheten. Tipsa och meddela oss, vädjade han.

Ett av de största orosmomenten är också häktets vara eller icke vara i Halmstad där svar ännu inte getts.

– Det är oerhört viktigt att det blir kvar. Skulle det bli nedläggning kommer det att drabba effektiviteten i vår utredningsverksamhet. Det är oundvikligt. Vi kommer att behöva lägga årsarbetstider på att transportera personer fram och tillbaka till andra häkten, säger Mats Palmgren.