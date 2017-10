IBK Puma pressade seriefavoriten i DM

Våxtorp Pumas damer var nära en DM-skräll mot seriefavoriten Falkenberg. Det blev dock knapp förlust med 7-6.

– Vi faller på egna misstag men oturen grinar oss lite i ansiktet. Samtidigt har vi hellre lite oflyt nu än i serien, säger Pumas tränare Andreas Brag.

Brag har utsett Falkenberg till den stora favoriten i division 1 den här säsongen. Han varnade för att det skulle bli en stentuff match i DM.

Trots det tog Puma ledningen med 1-0 och utökade tidigt till 2-0 efter mål av Lina Olsen och Eva Berg.

– Det gör att vi kanske tar lite för lätt på det. Tänker: det här vinner vi. Och istället för att köra på så slappnar vi av.

Puma hade det mesta av spelet i den inledande perioden. Men efter Falkenbergs 2-2-mål tappade man initiativet och släppte in ytterligare två bollar till 2-4. I den första pausen var siffrorna 3-5. Pumas mål på nytt långskott från Lina Olsen.

Den andra perioden vann Puma med 2-0 efter fint spel. Det gav 5-5 in till paus två.

– Vi spelar fläckfri innebandy och kunde gjort fler mål, säger Brag.

Michaela Sandberg, som gjorde sin första match för säsongen samt Alicia Nilsson målade.

I den avslutande perioden släppte Puma in 6-5 på ett välplacerat skott utifrån. Matchen svängde fram och tillbaka. Det var högt tempo och bra spel från båda håll.

Lina Olsen hade en mycket fin afton på backen i Puma och drog in ytterligare en boll från håll till 6-6.

Efter tolv minuter tog Falkenberg ledningen på nytt efter ett inspel från kanten.

– Vi står på fel sida och borde kunnat komma in med en fot. Tyvärr är vi inte riktigt lika bra defensivt som offensivt i den här matchen, säger Brag.

Puma gick för en utjämning och i slutsekunderna hade Eva Berg en boll i ribban.

– Jag trodde den skulle gå in. Vi hade inget flyt. Fyra, fem bollar i virket. Åtminstone ett par ska gå in. Vi hade varit värda att spela förlängning, säger Brag.

– Nu har vi en vecka på oss att slipa på de sista detaljerna och få de sista pusselbitarna på plats.

På tisdag börjar serien med hemmamatch mot Onsala.

Mål Puma: Lina Olsen 3, Michaela Sandberg, Eva Berg, Alicia Nilsson