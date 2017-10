Olofsson lämnar Lilla Tjärby IK för BK Astrio

Fotboll Mattias Olofsson lämnar moderklubben Lilla Tjärby IK för att bli assisterande tränare i nyblivna division 3-laget BK Astrio.

– Det känns väldigt spännande. Det var en utmaning som var svår att tacka nej till, säger Olofsson.

Olofsson har varit spelande assisterande tränare i LTIK i två säsonger. 2016 vann han serien första året som tränare och i år förde han tillsammans med huvudtränare Mattias Berggren LTIK till en femteplats i division 6.

– Jag har haft en bra tid i Lilla Tjärby, både nu och innan. Jag var inställd på att köra vidare i LTIK. Men sedan dök det här med Astrio upp ganska sent och då fick jag ta mig en liten funderare. Men jag kände ganska omgående att det skulle bli svårt att tacka nej trots att det ser spännande ut i LTIK också.

BK Astrio tränas av Olofsons förre lärare och tränare Mats Altemyr. Med sig som assisterande får Olofsson Thimmy Johansson. Alla tre verkade tillsammans i Kvibille BK under fyra säsonger.

– Mats känner både mig och Thimmy bra. Han vet hur intresserade vi är och att vi har ”fotbollshjärnor” båda två. Dessutom kan vi Mats fotbollsfilosofi väl. Mycket av det vi har med oss har vi fått från honom, säger Olofsson och beskriver en filosofi med tajt försvarsspel, bollvinnarpress och att värdera situationerna.

BK Astrio är känd för att vara en talangfabrik som inte bara fostrat flera av Halmstads BK:s och IS Halmias spelare utan även levererat spelare till såväl Elfsborg som AIK på senare år.

– Det är en ganska stor klubb med en stor organisation men fortfarande på en relativt låg nivå. Det finns många medlemmar och A-truppen är spännande med både färdiga spelare och flera lovande ungdomar som vill mycket med sin fotboll.

Astrio vann division 4 i år och kommer nästa år att spela i division 3 där de får möta till exempel Laholms FK.

– Astrio vill satsa och på sikt ta ytterligare något kliv. Organisationen för att kunna göra det finns och redan ifjol, under Mats första år, var man nära trots att målet var att gå upp i år.

Förra säsongen missade Astrio i kvalet.

Altemyr var först rekryterad till klubben som en övergripande ansvarig. Men när dåvarande tränaren Andreas Jankevics försvann till HBK tog Altemyr själv hand om laget.

Finns det en tanke att du och Thimmy ska ta över på sikt så att Altemyr kan återgå till den roll han togs in för?

– Vi tar ett år i taget. Vi får känna på varandra kommande säsong och sedan göra en utvärdering. Men man vill göra en satsning och inte bara utbilda spelarna utan även ledarna. Det här är en bra möjlighet för mig och Thimmy att sätta oss in i allt.

Astrio hade en bra trupp redan inför säsongen och under sommaren förstärktes de gulsvarta med fyra spelare från IS Halmia.

– De kom in med ett högre tempo som smittade av sig till övriga. Jag vet inte exakt hur det ser ut truppmässigt till nästa säsong ännu. Men med de spelare som finns nu och det grundspel som man ändå har tror jag att det hade räckt till en mittplacering i division 3 redan i år.

Övergången till BK Astrio innebär att Olofsson lägger skorna på hyllan som 29-åring. LTIK:s segermatch mot Oskarström i den avslutande omgången i division 6 södra blev alltså Olofssons sista.

– Jag har haft problem i år, framförallt med en krånglande nacke, och har inte kunnat göra mig själv rättvisa på planen. Jag gick i tankarna att sluta spela ändå, men det är klart att det känns lite speciellt.

– Nu när jag ska fokusera helt på ledarbiten känns det kul att komma upp lite i nivå. Jag ser fram emot den här utmaningen och vill komma in med mycket engagemang och en positiv attityd.

Olofsson känner inte att han lämnar moderklubben i sticket.

– Det är positivt i LTIK. Det finns mycket att hämta där, så länge killarna gör det tillsammans. Det kommer att bli en väldigt spännande resa för ”Uffe” (nye tränaren Wernersson).

LTIK letar efter en ny assisterande tränare.

– Vi har våra krokar ute och hoppas på napp inom en överskådlig framtid. Vi hade räknat med Olofsson men förstår att han väljer att hoppa på det här uppdraget. Vi har aldrig hindrat någon spelare eller ledare som vill uppåt, utan sträcker snarare på oss då och ser det som en fjäder i hatten för oss, säger LTIK:s ordförande Mattias Johansson.